Reclamo de docentes autoconvocados: Educación no dará cifras de presentismo

En una nueva jornada de reclamo de docentes autoconvocados, una columna de manifestantes volvió a apostarse frente a Casa de Gobierno. En este marco se lleva adelante desde aproximadamente las 11:30 una nueva reunión en el mencionado lugar. Además el móvil de Canal 13 informó que el Ministerio de Educación tomó la decisión de no revelar las cifras de presentismo en las escuelas, como lo hizo anteriormente.

De la reunión en Casa de Gobierno participan 4 docentes autoconvocados en representación de los manifestantes, entre ellos quienes supieron anunciar de voceros previamente como Jorge Echegaray y Jorge Lozano. El encuentro se da como pasó en otras ocasiones con el subsecretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda, "con la intención por parte de los docentes que reclaman de mantener el pedido de 71% de aumento en el primer semestre al básico y que impacte en lo que es medio aguinaldo del mes de julio", dijo el móvil.

Las calles alrededor de Casa de Gobierno se encuentran habilitadas. Es decir, hay circulación normal en calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre Avenida Libertador y 25 de Mayo. Los docentes autoconvocados se encuentran con pancartas y silbatos de un lado y del otro de la calle.

En cuánto a la decisión del Ministerio de Educación, el móvil de Canal 13 explicó que "no va a dar cifras oficiales de presentismo. Estuvimos hablando con Ana Sánchez, (secretaria de Educación) y nos dijo que no darán más cifras, las únicas que se dieron fueron el miércoles 15 de marzo cuando hubo un quiebre entre quienes volvieron a las aulas y quienes persistieron con las medidas, desde ahí no hay datos oficiales", explicó el periodista Alejandro Sánchez. "Es decisión del Ministerio de Educación no revelar estos datos, solo los tiene el Ministerio de Hacienda", destacó.

Además, en base al relevamiento que el móvil hizo en algunas escuelas del microcentro y alrededores de Capital, "desde el 1 de marzo están sin dictado de clases la Escuela Antonio Torres y la San Martín, ambas ramas primarias, turno mañana y tarde; en el caso del segundo establecimiento el turno secundario sí retomó las clases", dijo.

Mirá el análisis completo en el video, al principio de la nota.