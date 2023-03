Se demora por parte del Gobierno el anuncio para docentes

Este miércoles, el Gobierno volvió a abrir el diálogo con los docentes que se denominan autoconvocados. El resultado de la reunión mantenida entre el secretario de la Unidad de Gobernación, Luis Rueda y los representantes de los manifestantes fue la promesa de un anuncio de una nueva propuesta oficial para terminar con el conflicto salarial, y el pedido de volver a las aulas.

En la 16º jornada de paro y movilización, el Gobierno anunció que a las 18 de este martes dará a conocer en conferencia de prensa la nueva propuesta para los docentes y el resto del sector público. La ministra Marisa López será la encargada de dar el anuncio.

La última propuesta de Gobierno fue la de aumentar un 41,1% para marzo, un 10% para abril, 10% en julio y 10% en septiembre. Pero los Autoconvocados piden que el 71% de aumento acordado en paritarias impacte en junio.

Los entretelones de la reunión de Autoconvocados con Rueda y la nueva oferta de Gobierno

Sobre el mediodía de este miércoles 22 de marzo, algunos docentes autoconvocados nuevamente fueron recibido por Luis Rueda. Durante ese encuentro el funcionario les aseguró que hay una nueva propuesta por parte del Gobierno Provincial, pero que para anunciarla de manera oficial los manifestantes deben volver a las aulas.

Jorge Lozano, uno de los docentes que representa a los autoconvocados, contó que fue lo que pudo hablar junto a sus colegas con el subsecretario de la Unidad Gobernación. Allí anunció que existe una nueva oferta por parte de las autoridades, pero que no les comunicaron las cifras específicas que contempla la misma.

'La propuesta ha sido sencilla, nos hemos reunido con Luis Rueda y él nos ha transmitido la decisión del Estado Provincial. No hemos hablado de números ni de descuentos. Nos piden que volvamos a las aulas para realizar un anuncio de parte del Estado Provincial a través de la ministra. Esa propuesta me dicen que es alentadora, que es muy buena. Es lo que puedo decir, no han dado detalles de la propuesta por más que la tenga', expresó.

Acerca de esta condición, Lozano contó que Rueda les explicó que no les iba a dar los detalles finos de la nueva propuesta, ya que las autoridades ministeriales quienes deben comunicarlos. Sumado a esto, también se le dio el visto bueno a la conformación de la tan sonada mesa de diálogo.

'Ellos proponen esa mesa de diálogo, nos dijo que quieren que se de y que la van a conformar a corto plazo. Todavía no esta definido como va a ser porque es algo nuevo que nunca se ha hecho, entonces hay que pensarlo', dijo el docente por los parlantes colocados en el lugar.

Luego de esta reunión todos los docentes presentes van a realizar una asamblea, divididos en grupos por departamentos, para ver que se decide. Después los voceros departamentales van a comunicar la respuesta de cada uno de los municipios. Se espera que luego de las 13:10 se defina cuál será la decisión de los autoconvocados.