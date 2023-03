Estas son las recomendaciones para evitar la proliferación de mosquitos

Desde el Ministerio de Salud Pública, a través del Programa Provincial de Control de Vectores, dieron a conocer una serie de recomendaciones para eliminar los criaderos y para las personas que ingresen de zonas endémicas.

Por el momento, en San Juan no hay registros de ningún caso de dengue, sin embargo consideran fundamental que las personas que provengan de algunas zonas endémicas o de otros países donde existen casos de dengue, e ingresen con síntomas compatibles consulten al médico. Por ello lanzaron las siguientes recomendaciones para evitar los criaderos en las épocas de lluvia:

La limpieza y/o cepillado de recipientes que pudiera contener las larvas y huevos del mosquito.

Cambiar el agua y cepillar los bebederos de animales, y los recipientes colectores de desagüe de aires acondicionados.

Eliminar todos los recipientes que no se utilicen y que puedan acumular agua.

Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior de las casas y que puedan acumular agua cuando llueve como botellas, latas, etc.

Rellenar macetas con arena o cepillar diariamente los floreros para evitar la crianza de los mosquitos, cada tres días.

Mantener los pisos, cunetas, acequias y mantener los jardines con el pasto corto.

A la vez señalaron que los síntomas que se pueden presentar son los siguientes:

Fiebre

Dolor de cabeza

Nauseas

Vómitos

Cansancio intenso

Eventualmente sangrado de encías y nariz, manchas en la piel con prurito, etc.

Al tener similitudes con otras patologías, recomiendan concurrir al Centro de Salud más cercano para su diagnóstico y tratamiento. Cabe decir que el mosquito Aedes aegypti se destaca por ser un insecto de color negro con escamas blancas ralladas en las patas, de hábitos diurnos. Se refugia en lugares húmedos, oscuros y frescos, y dentro del hogar cuando hace calor.