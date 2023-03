¿Quéres ser gendarme?, mirá que debes hacer para inscribirte

De acuerdo con lo que informaron desde Gendarmería Naciona, ya están abiertas las pre-inscripciones para Oficiales (cadetes) y Gendarmes (aspirantes) del período 2023. La convocatoria que estará disponible hasta el 28 de marzo a las 20:00 horas y que permite aplicar para una carrera dentro de Gendarmería Nacional, rentada y con obra social.

Los requisitos de ingreso a Gendarmería Nacional Argentina como postulante a Oficial (Cadete) o Gendarme (Aspirante), para esta interesante oferta laboral son:

Ser ARGENTINO/A, NATIVO/A O POR OPCIÓ N: (significa que habiendo nacido en un país extranjero requiere que la persona que va a optar por la nacionalidad argentina sea hijo/a de Padre o Madre Argentino/a. Ley 346, Título 1°, Art. 1°, Inc. 2°).

. Se recuerda que se encuentra vigente el Artículo 47 de la Ley N° 17.671, "Domicilio y residencia habitual - Cambio de domicilio. Artículo 47°: (...) Todas las personas de existencia visible o sus representantes legales, comprendidas en la presente ley, están obligados a comunicar en las oficinas, seccionales consulares o que se habiliten como tales, el cambio de domicilio, dentro de los TREINTA (30) días de haberse producido la novedad". T ener entre 17 a 25 años de edad al 31 de diciembre del año de su postulación.

Poseer una estatura: en caso de mujeres debe ser de entre 1,60 y 1,85 cm y en hombre: tre 1,66 y 1,95 cm

Los tatuajes permitidos son:

a) Todos aquellos que, sin ser ofensivos u obscenos, no estén reñidos con el uso del uniforme.

b) Aquellos que puedan quedar disimulados o cubiertos mediante el empleo del uniforme de gimnasia (pantalón corto, remera mangas cortas con cuello redondo y/o medias o soquetes).

c) Aquellas marcas que se localicen a CINCO (5) Centímetros por encima del pliegue del codo y que puedan ser cubiertas por la palma de la mano.

d) Las marcas que se sitúen a CINCO (5) Centímetros por encima de la rodilla y que puedan ser cubiertas por la palma de la mano.

e) Todos aquellos tatuajes que no están comprendidos dentro de los tatuajes no permitidos.

Los tatuajes no permitidos son:

a) Aquellos tatuajes que sean visibles en rostro, cuello y/o cráneo, o en otra parte del cuerpo, que sean visibles circunstancialmente con el uso de cualquier uniforme reglamentario de la Fuerza (se incluye vestimenta corta, como ser: short, remeras de gimnasia, polleras).

b) En cualquier parte del cuerpo que no puedan ser cubiertos completamente por la palma de la mano y cuya interpretación de leyenda escrita o significado simbólico de los mismos impliquen: cualquier tipo de discriminación, obscenidades, ofensas, etc.

c) Aquellos tatuajes que presenten las características señaladas precedentemente y que se encuentren en proceso de remoción.

Otro de los puntos que piden para poder ingresar es poseer título estudios de Nivel Secundario, legalizados por el Ministerio de Educación de la provincia correspondiente. En caso de que esten cursando el último año del nivel secundario, deben presentar una constancia de alumno regular donde señale que no posee asignaturas pendientes.

En caso de superar la Primera y Segunda Etapa del Proceso de Selección, le será requerida la Constancia de Título en trámite (sin adeudar materias), acompañada de una copia correspondiente al analítico del libro Matriz confirmando que aprobó el nivel secundario legalizada/certificada, al momento de presentarse a la Tercera Etapa.

Los egresados del instituto preuniversitario de educación militar (Liceos Militares, Naval o Aeronáutico) con diploma que lo acredite como Oficial de Reserva, deberán enviar un mail a incorporaciones@gendarmeria.gob.ar, para mayor información.

Los interesados no deben registrar multas en el “Registro de Infractores al deber de votar”. https://infractores.padron.gob.ar. Tampoco debe no encontrarse como deudor al fisco, no registrar antecedentes judiciales o causas judiciales en el registro nacional de reincidencia “rnr” dependiente del ministerio de justicia y derechos humanos. Además no puede registrar antecedentes policiales provinciales judiciales o contravencionales. Como así también no haber sido dado de baja por motivos disciplinarios en alguna de las fuerzas de seguridad, armadas o policiales. En el caso de ex alumnos de la fuerza, no haber sido separados del curso en carácter de “no readmisible”.

También deben aprobar los Exámenes de Admisión preliminares:

a) Intelectuales.

b) Médico.

c) Físico.

d) Psicológico.

e) Psicopedagógico.

f) Entrevista Institucional

Aprobar el Examen Preocupacional (Exámenes médicos laborales).

En caso de a Falsificación de los DATOS o DOCUMENTOS que deban aportarse dará lugar a la anulación o separación del trámite vigente sin perjuicio de posibles hechos delictivos. Respecto de la adecuación de trato al género: se aplicará lo previsto en Resolución Nro. 1181/11 y modificatoria a través de la Resolución 1149-E/2017 del Ministerio de Seguridad de la Nación, preservando toda discriminación el sexo y el nombre de pila elegido por el postulante para su trato, con intervención del Centro Integral de Género del Instituto.

¿Cómo anotarse y sacarse dudas? Para iniciar el trámite debe completarse este formulario, que se encuentra también disponible en la web oficial de la repartición nacional. Para cualquier tipo de consulta comunicarse con el Departamento de Incorporaciones al (011) 4310-2872.