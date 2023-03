Daniel Fassi el relator de Jesús Maria: 'en 12 segundos contamos una película'

Daniel Fassi es la voz oficial del Jesús María y llegó a San Juan para ser parte de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. A él lo acompañan cordobeses que se enamoraron de San Juan.

Daniel llegó con un amigo de Córdoba quien confesó ' es la primera vez vengo a San Juan y me sorprendió porque yo no conocía. me sorprendió y lo recomendaría para que vengan a veranear. Me encanta la gente porque es maravillosa'.

En tanto Daniel Fasii, señaló ' es un agrado estar en San Juan, fuimos invitados por la federación gaucha y el gobernador'. Su don y talento es algo reconocido a nivel nacional. Al consultarle sobre su técnica mencionó ' relatar una jineteada es como un es una película reducida en 12 segundos'.

Él señaló 'son de 12 segundos y tratamos de observar y hacerle entender de lo que pasa. Esa es la obligación del relator, ilustrar hacer saber y entender para uno para hacerlo saber al espectador'. Pero lo que remarcó es la conexión con el payador con quien deben hacer lo mejor posible para amalgamar sus tareas.