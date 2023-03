El libro sobre la dictadura escrito por un sanjuanino preso político

Las vivencias y recuerdos de los protagonistas de la última dictadura cívico militar que sufrió nuestro país son oro para la historia. Gracias a ellos, se puede contar a las generaciones futuras que sucedió en esos tiempos tan sangrientos de la Argentina. Es que ellos son una parte de esas personas y cosas que hacen mantener viva la llama de la Memoria, Verdad y Justicia.

En San Juan, una de esas figuras se personifica en José Casas, un sociólogo, un jachallero, pero también alguien que de adolescente supo militante en el comunismo local, y que en su juventud y primeros años de adultez fue 9 veces preso político.

Entrevistado por Diario 13, el profesor de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) desandó horas y horas de escritura de su más reciente creación. Puesto que, habiendo publicado otras obras sobre la época del proceso, este libro para él es especial porque, según confesó, le está costando terminar debido a la gran cantidad de material que le va sumando a cada mes.

Se trata de ‘Produccion de la muerte, guerra larvada y genocidio en la Argentina de 1973-1983’, un libro que se debate entre una investigación exhaustiva, con datos científicos abordados desde el marco sociológico, y un ensayo, con toques de los rastros del militante que alguna vez en su juventud fue. ‘Uno trata de ser objetivo, pero siempre se mira la historia desde una perspectiva determinada, tratando de dejar a un lado el aspecto ideológico, pero siempre aparece aunque sea un poco, la perspectiva del militante’, contó a este medio.

El jachallero ferviente militante de los Derechos Humanos definió que su libro ‘es un análisis, un tipo ensayo y también investigación histórica que tiene distintas miradas para discutir la violencia y los tipos de matanzas masivas como genocidios y la crueldad y la maldad en la historia humana’

El libro comienza abordando en la etapa del 73 y 76, etapa del tercer gobierno peronista. ‘Trata de una lucha, que en poco tiempo se condensaron muchas contradicciones, conflictos de todo tipo, lucha de facciones y fracciones, casi haciendo un juego de palabras pero que también indican como se daba el proceso muy violento” , explicó.

Luego, Casas agregó: ‘Una lucha muy violenta donde se concentró toda la forma del conflicto y donde además como presión de eso estaban las organizaciones de izquierda armada y las organizaciones armadas, ultraderecha fascista. Fundamentalmente las Triple A y los montoneros que eran peronistas’

Esta obra se propone mostrarnos que esta etapa de la Argentina fue marcada por una creciente violencia en las calles, en las oscuridades de las calles, pero que también tuvo una creciente movilización de masas, de luchas de masas y de luchas armadas. En ese sentido, el sociólogo asegura que hubo varias organizaciones político militares que actuaron.

Este libro de Casas, ‘Producción de la muerte’ busca generar conciencia desde el abordaje sociológico, histórico, desde una mirada más humana, como la de alguien que fue una de las víctimas de esta etapa sangrienta que concluyó con la dictadura cívico militar. La obra intenta ser una más que grita ‘NUNCA MÁS’.

El profesor de la UNSJ aseguró que, en aquel momento, la sociedad, los medios y otros sectores creyeron que se trataría de una dictadura con escalada violencia, pero no tan sangriento, tan fatal. ‘Era un gobierno que gobernaba de día y secuestraba de noche’, aclaró.

‘En esos meses anteriores al golpe vivía trágicamente porque había muchas muertes, muchos asesinatos cotidianos, mucha violencia. Me detuvieron en diciembre del ´75 siendo gobierno constitucional todavía, no sé porque me detuvieron. Me detuvo la Policía Federal, tuve que hablar con el Jefe de la Policía Federal en San Juan, era el Comisario Patetta, pero después Patetta terminó “patete” unos meses después, porque el 23 de marzo del ´76 precisamente unas pocas horas antes de que ya el golpe fuera una cosa abierta lo mataron en un atentado’, detalló el ex preso político.

‘Los militares dijeron que eran 15 mil guerrilleros para tratar de justificar lo que hicieron’, señaló José para describir que tal genocidio fue tan injustificado. Según el sociólogo, se dio una dispar lucha de fuerzas. Por un lado, el aparato represivo del Estado, contra el pueblo en su conjunto tanto en las luchas de masas, las luchas de paro y de ese tipo como las revoluciones político militares no tenían tanta gente’.

Casas explicó que el golpe alcanzó tremenda magnitud de violencia porque se proponía acabar con todo lo subversivo. ‘Iban por todo, por el peronismo, con la izquierda no armada, la izquierda armada, la clase obrera como fuerza que pusiese en peligro la estructura del poder de las clases dominantes’, sostuvo.

El libro toma en cuenta también la gigante responsabilidad del poder económico concentrado que quería manejar al país. A lo largo de las páginas, Casas va detallando cómo el sector financiero se iba enriqueciendo, mientras las fuerzas armadas gobernando en un mar de genocidio.

‘El genocidio es cuando el Estado puede imponer la muerte masiva de una parte de la sociedad, prácticamente sin oposición ‘, definió Casas, para luego explicar que ‘Cuando hay resistencia armada y condiciones de cierto equilibrio se puede hablar de guerra’

En ese sentido, el autor de este libro señaló que las fuerzas eran disparejas porque los guerrilleros eran dos mil, contra cien mil militares, según lo investigado. Para luego cerrar reflexionando que el Golpe Militar se fue gestando mucho antes del 1976. ‘Se fue gestando con la escalada de violencia, con un objetivo claro pero injustificado, con genocidio que había sido todo planeado’, sentenció.