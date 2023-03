El drama de Amira: le arrebataron el celular con todos los estudios de su enfermedad incurable

En las últimas horas un desgarrador audio comenzó a viralizarse en la provincia de San Juan. En el mismo una mujer relató el violento robo que sufrió su hija el pasado jueves, donde le quitaron su celular. Sin embargo lo importante no es el teléfono en si, si no los documentos que habían guardados en el dispositivo. La víctima padece una enfermedad que no tiene cura y allí guardaba no sólo su historia clínica, sino los contactos de todos los especialistas que la asisten.

Mariela fue quien realizó este audio realizando un pedido de ayuda urgente para su hija llamada Amira. En su testimonio, esta mujer contó que todo sucedió alrededor de las 20:30 del 23 de marzo. En ese momento, la víctima se encontraba en el cruce de Avenida Libertador y calle Aberastain, cuando fue sorprendida por dos delincuentes a los que ella les vio la cara.

'Le arrebataron el celular, la tironearon, la golpearon, se llevan el teléfono y ocasionan el daño más grande que puede existir. Es un Samsung A12 color negro, con funda transparente que estaba como nuevo. Ahí estaba toda la historia clínica de mi hija, sus tratamientos médicos y contactos de profesionales tanto a nivel país como extranjero. Mi hija tiene una enfermedad incurable. Necesitamos que el teléfono aparezca. Estos delincuentes tienen en sus manos prácticamente la vida de mi hija', relató.

Apenas sufrió el robo, Amira comenzó a perseguir a los malvivientes gritándoles: 'Por favor devuélvanme el teléfono, tengo una enfermedad incurable y se están llevando parte de mi vida'. Los cacos no se inmutaron y siguieron huyendo con este valioso artefacto entre sus manos.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, según el relato de Mariela, sólo una mujer se acercó a ayudar a esta joven que fue atacada. Se trataba de una señora que le prestó su celular para que ella pudiera llamar a alguien para pedir asistencia. La afectada decidió llamar a su madre, para contarle lo que acababa de suceder.

'Me sonó el teléfono, era un número desconocido y escucho la voz de mi hija. 'Ayudame mamá por favor, me asaltaron, me golpearon, se llevaron mi teléfono'. Ella lo compró con el mayor sacrificio, es una excelente niña. Es inconcebible lo que ha sucedido. Un patrullero alcanzó a auxiliar a mi hija, pero no sabemos más nada de ese móvil'. contó.

Luego de recibir esta preocupante llamada, el marido de Mariela y una hermana de Amira fueron al lugar del hecho en busca de la joven. Mientras esto sucedía la madre llamó al Comando Radioeléctrico, desde donde enviaron a un móvil que logró dar con la víctima del ilícito.

A los minutos el padre de la joven y su hermana llegaron para luego trasladarse los tres hasta la comisaría 2da. En el audio la mujer asegura que los uniformados no quisieron tomar la denuncia 'porque los señores estaban viendo el partido de la Selección Argentina'. Frente a este escenario, ellos se trasladaron hasta la Central de Policía.

'Desde la Seccional fueron a la Central de Policía, donde fueron atendidos muy bien y les tomaron la denuncia. El teléfono no lo pueden apagar los delincuentes. Ellos reciben mis mensajes de texto donde les suplico que devuelvan el teléfono porque esta la historia clínica e informes médicos, en pocas palabras la vida de mi hija la tienen en sus manos. Tiene una enfermedad incurable, no sólo tiene que luchar con eso sino con todo esto que le esta sucediendo', manifestó.

En el cierre del audio que tomó gran relevancia, Mariela le hizo un importante pedido a toda la comunidad sanjuanina. Se trata de que si ven en redes sociales o alguien les ofrecen un Samsung A12 negro, no lo compren ya que podrían estar adquiriendo este smartphone que es tan importante para toda esta familia.

'Somos una familia que trabaja y que creo que no le hemos hecho nada malo a nadie como para sufrir esto. Queremos que las autoridades tomen ya cartas en el asunto. Ayuden a Amira, ella necesita vivir y esta bien. Se los suplico como madre que me ayuden. No tengo para ofrecer una recompensa, todo se va en los tratamientos y medicación para mi hija. Les imploro que me ayuden', sentenció.