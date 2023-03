Para un destacado master sommelier argentino, "San Juan tiene capacidad y potencial"

El primer master sommelier de la Argentina, Pablo Braida, estuvo en San Juan para conocer los valles vitivinícolas locales, sus vinos y sus autores. En este marco destacó a la provincia, por su "capacidad y potencial".

La agenda tuvo su corolario en una reunión con 20 bodegueros y elaboradores de vino de autor, un logro del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico junto a la Cámara de Bodegueros de San Juan, organizado por Wines of Argentina. De ese encuentro participó el gobernador, Sergio Uñac, y el ministro de Producción, Ariel Lucero.

“La impresión que me llevo de San Juan es muy buena. Me quedo con esta nueva energía de los productores más jóvenes, pequeños productores enfocados a la calidad. Me parece que la provincia tiene capacidad y potencial y puede llegar a hacer cosas muy interesantes. Ver esta sangre nueva, con energía y un enfoque distinto es una sorpresa agradable que me llevo”, dijo Braida.

Pablo Braida se convirtió en una figura destacada en el mundo del vino, no solo por su título de master sommelier (que pocas personas logran en el mundo), sino por su impactante trayectoria en Europa y Estados Unidos.

Su palabra hoy tiene peso propio en el sector a nivel internacional, por eso el grupo Wines of Argentina (WOFA) armó una agenda para Braida en las principales regiones vitivinícolas del país que incluyó a Mendoza, Salta, Neuquén y Córdoba, su ciudad natal.

“Gestionamos la llegada a San Juan de Pablo Braida y estamos incentivando la inclusión de más bodegas sanjuaninas al grupo de WOFA que realiza una importante tarea en la promoción de vinos en el exterior. San Juan ha logrado una gran evolución en sus vinos y Braida es un excelente embajador”, dijo Lucero.

Los elaboradores que pudieron compartir sus vinos con Braida valoraron el encuentro.

(Fuente: Prensa Ministerio de Producción)