"Con todo al aire" llega a Canal 13, todos los lunes a las 22

Canal 13 le da la bienvenida a un nuevo amigo de la casa e integrante de la familia. Esta noche estará haciendo en los estudios de este medio Roly Olivera con su nuevo programa "Con todo al aire". El mismo se emitirá cada lunes a desde las 22.

El abogado y periodista señaló en Banda Ancha ‘Por razones de trabajo y de profesión no me permitía ejercerlo (al periodismo) como me gusta y me convencieron. Por eso esta noche sale ‘Con todo el aire’ a las 22 horas’. En la misma línea, añadió, ‘es un desafío muy interesante y a mis 57 años volver a comenzar algo es el mismo temor de los 30, aunque es el doble de compromiso que a los 40 porque uno no quiere fallar’.

En ‘Con todo al aire’ van a trabajar con temas diversos, pero con un tratamiento periodístico profundo. El primer tema que tendrán en foco es la educación, pero no desde el conflicto docente, sino desde la coyuntura del nivel educativo y su impacto en los estudiantes. Por ello tendrán en estudio a diversos actores de suma importancia en el campo de la educación.

‘Periodísticamente, nunca me caracterizó lo urgente, me gusta la profundidad, el análisis. Siempre fui de estudio’ comentó. A ello le sumó ‘si bien lo urgente hay que tocarlo, la idea del programa es hacerlo con toda la profundidad necesaria para hablar de un tema’.