Allegados de Juan Pablo expresaron su dolor en las redes sociales

Juan Pablo González tenía 17 años, iba a la escuela Juan Serú y era amante de las motos. Su vida culminó en la noche del lunes en la ruta 40, cuando fue atropellado por un conductor que huyó de la escena.

Su muerte causó un enorme dolor en las redes sociales, donde vecinos, amigos y familiares expresaron sus sentimientos ante el lamentable hecho. El joven era muy conocido en la zona y todo el sentir se vio en las plataformas sociales.

'No puedo aceptarlo no puedo. No se como te fuiste, no se porque no lo acepto. No quiero, no puedo aceptarlo y tampoco voy ah poder aceptarlo. No entiendo porque tu. Tú eras como mi hermano mayor que siempre quise tener eras mi cuñado, hermano, primo eras y serás todo para mi familia.' comenzó uno de los mensajes más dolorosos.'Hoy dejaste un vacío en mi pecho que nunca sanara. La verdad que no lo capto aún. No entiendo cómo fue si ayer estuvimos junto con mi familia, fuimos a ver jugar a mi hermano, comiste junto a nosotros, y ahora que te pase esto no puedo creerlo aún no lo entiendo’ siguió.

Otros mensajes aludieron al dolor y el deseo de pronta resignación a los familiares.