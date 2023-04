Chimbas: cansados de la inseguridad, vecinos pedirán mayor presencia policial

Algunos vecinos de inmediaciones de avenida 25 de mayo entre Cipoletti y DIaz afirman que, la zona en cuestión se volvió un lugar muy inseguro. Al punto en que pasadas las 20 horas, muchas familias deciden estar encerradas dentro de sus hogares y evitar salir para no ser víctimas de delitos. Incluso, según dicen, el lugar se tornó peligroso para los niños que salen a jugar.

La mujer que se comunicó con Diario 13 comentó que tanto ella como sus vecinos, tienen la intención de solicitar a la Subcomisaría Cipoletti una mayor recorrida policial, al menos durante las madrugadas en que los niños salen para asistir a la escuela y los adultos se alistan para ir a sus trabajos.

Victoria, es una vecina del lugar y comentó que desde muy pequeña vive en esos barrios. Cuenta que antes era posible salir a caminar, jugar cuando era de noche, hasta atravesar el descampado, en que hoy está ubicado el Barrio ´Los Toneles´, para acortar el camino sin temor a un robo, algo que hoy resulta muy peligroso. Ella relató lo siguiente:

"La mayoría de los que vivíamos ahi, eramos de una villa erradicada y en esas instancias nos ayudabamos, nos conociamos, saliamos a estar con los vecinos. Quizás había inseguridad pero nosotros no lo pasabamos en esa zona. Podiamos salir tranquilos sabiendo que ibamos a volver, sólo nos complicaba el tránsito porque no habia orden y esto generaba accidentes pero se solucionó cuando pusieron semáforos"

Mas adelante, la vecina afirmó lo que ella considera la razón del cambio de ambiente en esa zona de Chimbas. Según sus declaraciones, cuando empezaron a erradicar villas de otras localidades, llegaron personas conflictivas que de hecho peleaban entre bandas en el mismo barrio que IPV les entregó. De hecho cometían otros ilícitos y luego salieron a robar a las zonas aledañas y circundantes a tal punto en que a la altura de 25 de mayo y Tambor de Tacuarí no es raro ver casi siempre parados patrulleros deteniendo a alguien.

Cabe destacar que Victoria, trabajaba como docente en Sarmiento. Durante el año 2022 le tocaba salir a la avenida antes mencionada antes a las seis de la madrugada y para ella significaba un momento angustiante. Ya que a esas horas a veces le tocaba pasar por esquinas donde estaban agrupados hombres tomando alcohol y ella temía por su vida y por el posible robo de sus elementos de trabajo.

"Yo llevaba las cosas de la escuela, pero uno no sabe en que momento puede pasar algo, las dos cuadras que caminaba se me hacian eternas y siempre le pedía a Dios que me acompañara. Hace 14 o 15 años atrás todo era distinto, todo era mas tranquilo"- expresó la vecina.