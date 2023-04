El enojo de la ex mujer de Parisí: 'Si fuera otro protagonista ya estaría resuelto'

Durante la mañana de este martes se conoció que el Tribunal de Impugnación le dio luz verde a la presentación realizada por el abogado de la denunciante de Mario Parisí. Esto quiere decir que otro juez deberá estudiar la causa, luego de que el fallo de Matías Parrón fuera desestimado. En ese sentido la ex mujer del acusado aseguró que sino se tratara de un alto funcionario del Poder Judicial, este caso ya se habría resuelto hace bastante tiempo.

Fernanda Sánchez, la denunciante, habló con el móvil de Canal 13 desde las puertas del Palacio de Tribunales luego de que se conociera esta novedad. En ese sentido mostró su descontento con todo el tiempo que esta tomando la Justicia para dar una resolución a esta situación.

Mario Héctor Parisí, el acusado

'Siento burlas y golpes a cada momento. Siento que la Justicia se burla de mí. No soy una estrella ni me creo única, yo denuncio y lucho por mí. Si fuera otro protagonista ya se hubiera resuelto a los pocos meses. Desde noviembre de 2021 vengo con esto. La fuerza no la pierdo, cada vez estoy más fuerte y lo que hago lo hago por mí no para vengarme de él. Es por mí, por lo que a mí han hecho, porque yo merezco respeto en cualquier ámbito. A mí no me van a venir a ensuciar o golpear', manifestó.

Siguiendo en la misma línea remarcó su sorpresa al notar la poca rapidez con la que trabajan las autoridades involucradas en el proceso. Acerca de esto aseguró que se guían más por el apellido y la trayectoria del acusado que por el hecho que fue denunciado.

'Estaba esperando una resolución ya, no se por qué se demora tanto, no se por qué hay tanta marcha atrás, porque al final no hemos dado ningún paso hacia adelante. Quiero escuchar a los fiscales que me expliquen por qué no se como continúa esto. Tampoco sé por qué no hay celeridad, justamente en este caso no. Sigo pensando que siguen mirando nombres y apellidos', expresó.

Por último, Sánchez aseguró que si bien al principio tenía miedo de llevar esto a la Justicia, con el paso del tiempo el temor fue desapareciendo y lo que prevaleció fue su bronca por lo que le tocó vivir. En ese contexto recordó con lujo de detalles las situaciones que ella especificó en su denuncia.

'Desde antes de hacer la denuncia tuve miedo por la persona que él era, por sus amistades, por su lugar de trabajo. Pero con el tiempo fui perdiendo un poco el miedo. La bronca que tengo no se va. Él me dio golpes, patadas, escupidas, me lastimó con un cuchillo, me tiró del pelo, me revolcó por el piso, me arrastró, rompió cosas. Después tuve que seguir soportando que me quieran apretar, ofreciéndome dinero y pasajes para que cambiara mi declaración. Luego recibir mensajes de él con burlas diciéndome que él iba a ganar porque estaba en su campo. No seque pretenden, que esto se de vuelta y que él sea la víctima', sentenció.