El Valle Grande sigue pidiendo por la línea C: 'Los niños no llegan a la escuela'

Desde hace algunos días que los vecinos del barrio Valle Grande se quedaron sin una de las líneas que más utilizaban. Se trata de la C, la cual pertenece a la empresa Mayo. El motivo es que Obras Sanitarias Sociedad del Estado se encuentra realizando una obra cloacal en la zona. Sin embargo los residentes del lugar siguen pidiendo el retorno de la misma, ya que los jóvenes están teniendo problemas para llegar en tiempo y forma a sus escuelas.

Cristina Rivero, televidente de Canal 13 y vecina de la zona, habló con el móvil de este medio para hablar sobre la situación que esta viviendo esta comunidad. Acerca de esto explicó que el gran problema lo están sufriendo los más pequeños, ya que no tienen una movilidad que los deje cerca de sus colegios.

'Mediante la Red Tulum pasaron un comunicado que desde hace 2 semanas y hasta agosto vamos a estar sin servicio porque OSSE esta trabajando sobre la Chacabuco. Según vecinos que tienen movilidad que han recorrido el camino, si se puede pasar. Antes esta misma línea venía por República del Líbano, doblaba por Meglioli y ahí tomaba calle 5 para llegar al barrio. Nosotros pedimos aunque sea eso, que haga el recorrido antiguo que tenía. Es para que nuestros niños lleguen a la escuela que es primordial', expresó.

Siguiendo en la misma línea, Rivero reveló que actualmente se quedaron sólo con dos alternativas de colectivos que pasan por la zona. No obstante, ninguna de estas dos opciones los trasladan hasta las instituciones educativas a las que asisten los chicos y chicas del barrio.

'El 211 pasa por acá pero no nos deja en los mismos lugares que la línea C, sino hay que ir hasta la Chacabuco para tomar al 120 que nos lleva al hospital Marcial Quiroga, hace recorrido por barrio de Rivadavia y vuelve para acá, pero no te llevan a las escuelas del centro que es donde concurren los niños del barrio', sentenció.