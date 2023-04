Una abuela permuta alimentos por ropa para sus hijos y su nieto

En redes sociales durante la última semana, una publicación llamó la atención de muchos usuarios. Resultó que el posteo trataba acerca de una abuela llamada Micaela Malli, quien decidió permutar alimentos a cambio de ropa usada para su esposo, sus hijos y su nieto. La mujer afirma que junto a su esposo trabajaron desde muy jovenes, criaron a sus hijos y actualmente ayudan a su hija y a su único nieto a subsistir durante la dura crisis que atraviesa el país.

En principio ella consideró que lo mas importante era suplir la necesidad del abrigo ,mas en estos tiempos en que se acercan las épocas mas frias del año. En tanto que solicitó ropa de invierno y de medio tiempo, además de calzado de hombre, mujer y niños. En vez de salir a pedir limosnas, ofrece arroces, polentas, fideos, legumbres, entre otros productos para conseguir el fin deseado.

Lo que los lectores de Facebook no sabían, era que este problema personal de Micaela era sólo la punta del iceberg, ya que la familia rawsina busca urgentemente un alquiler porque tienen que entregar su casa, y sólo puede pagar hasta 25 mil pesos por mes. Ella dijo a Diario 13:

"Necesito conseguir a alguien que me preste una casa o me alquile algo de hasta 25 mil pesos. No tengo recibo de sueldo, ni nada. Pero si somos laburadores y humildes".