Cambio de época: hasta San Juan llegó el impacto de la Inteligencia Artificial

Hace pocos días el mundo se vio revolucionado por unas imágenes donde se lo ve al Papa Francisco con un atuendo estrafalario. Sin embargo, no eran reales, sino que eran creadas por inteligencia artificial. Esto llevó a replanteos sobre la realidad. Este tema llegó a Banda Ancha y Bruno Savoca fue el encargado de despejar algunas dudas sobre el mismo.

Savoca es magíster en dirección de empresas del rubro digital y especialista en inteligencia artificial. El profesional señaló que la explosión de la inteligencia artificial marca un antes y después de cómo interactuamos con la tecnología y cómo sacamos provecho. A la vez añadió 'sí, me gusta que gente pregunta si esto es verdad, te ponen en ese lugar de pensamiento crítico y llevaba a pensar si debemos confiar o no'.

Otro de los puntos que aclaró es que 'esto no solamente va a pasar en imágenes o en un texto, van a pasar en videos enteros o audio. Va a pasar en formatos inimaginables, no sé si estamos preparados o no'. Además, dijo que la inteligencia artificial puede alterar la percepción de la realidad y que con ello vamos a estar a un paso más en este del metaverso y una sociedad atravesada por la tecnología.

'Esta semana estuve en entrevista con los presidentes de empresas muy importantes y estaban preocupados por este tema' mencionó Savoca. También declaró que esto sucede porque hay tres pilares que se dan, uno son los avances tecnológicos que se están implementando, segundo los medios como internet y tercero la cantidad de información en línea.

Lo más importante es que estas herramientas son gratuitas y todos pueden interactuar. En este punto sostuvo que los límites se darán en 'la ética, la privacidad y la propiedad intelectual'. Aunque consideró que "Ponerle límites a la inteligencia artificial es muy difícil".