Ganaron la luna de miel pero les trajo un problema

Cinthia Carrizo y Carlos Farías están juntos desde hace catorce años. La noche del 22 de febrero se alistaron y junto a sus hijos concurrieron a la Fiesta Nacional del Sol, sin saber que ganarían un viaje de amor poco tiempo después.

Los esposos viven en Chimbas, tienen en común 3 hijos y aún no definen cuando se irán de viaje. Afirman que nunca se imaginaron que les podía tocar a ellos ganarse el premio.

Finalmente surgió un pequeño dilema: ¿dónde se quedan los chicos?. Según comentó Cinthia al medio Tiempo de San Juan, la novia afortunada expresó:

"Me sorprende, pensé que nunca me lo iba a sacar. Pensábamos que no lo iban a sacar, no sabemos qué hacer. Ahora tenemos que ver qué vamos a hacer con los niños”,