Los detalles de como podes tramitar la jubilación o pensión de forma gratuita

Desde el Ministerio de Gobierno dieron a conocer que comenzarán a ayudar a las personas con sus trámites de jubilación y pensión. En este caso buscan garantizar los derechos de la seguridad social, a través de políticas públicas y servicios dispuestos para adultos mayores, llevados a cabo por la Dirección de Asesoramiento Previsional de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

La Dirección concretó en el año 2022 un total de 2045 jubilaciones para sanjuaninos distribuidos en los 19 departamentos, trabajando actualmente en más de 1000 trámites de jubilaciones más. De esta manera, el área mantiene un crecimiento anual sostenido de trámites jubilatorios y de pensiones hechos realidad, mejorando la calidad de vida de las personas mayores.

Cabe decir que esta área está especialmente dedicada a brindar asistencia gratuita a personas de la tercera edad para acceder a las distintas prestaciones de la seguridad social, mediante las siguientes acciones:

Brindar información a todas las personas de manera gratuita.

Asesoramiento legal, contable y social.

Acompañamiento durante todo el proceso hasta la obtención del beneficio.

Asesoramiento sobre los beneficios que obtienen una vez finalizado el trámite.

El área abarca asuntos relacionados a:

Acceso a la Jubilación para trabajadores autónomos o en relación de dependencia (general, Docente, Anticipada, Régimen Especial, Monotributo Social, etc.).

Consultas sobre el Programa de Reconocimiento de Servicios por Tareas de Cuidado.

Acceso a pensión por fallecimiento de cónyuge o familiar trabajador o jubilado.

Consultas sobre turnos reprogramados de Anses.

Reclamos o consultas de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

Consultas sobre RTI suspendidas e impagas.

Para acceder al servicio de atención debe comunicarse a las vías de comunicación y modalidades:

WhatsApp: 264-5471782

Línea directa: 4232572 - 4296234

Línea 0800: 0800-222-5824

Correo electrónico asuntosprevisionales@sanjuan.gov.ar

Atención presencial en las oficinas ubicadas en P. A. de Sarmiento 134 norte – Casa de Gobierno, Pabellón N° 5.

¿Qué es el Plan de Pago de Deuda Previsional y quiénes pueden acceder?

Este es un plan de Anses para que las personas que no llegan a cumplir los 30 años de aportes jubilatorios puedan regularizar sus deudas previsionales y así acceder a la jubilación. Quienes pueden acceder a este servicio son: Personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria: mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios Además de personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria: mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que ya saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes.

La Dirección de Asesoramiento Previsional realiza la orientación de este programa implementado en todo el país.