Interna en UDAP: "Estimo que es inminente alguna resolución"

Este viernes el abogado del gremio UDAP, Dr. Daniel Persichella, mantuvo una entrevista en "Cien por Hora" donde contó que aún esperan la resolución de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales por la habilitación o no de la lista opositora de cara a las elecciones que se desarrollarán el 13 de abril. Pero también el letrado se refirió a la causa que se inició contra una docente por calumnias e injurias contra el titular del sindicato de los docentes, Luis Lucero.

Sobre el primer tema, Persichella sostuvo que "seguimos igual, estimo por el proceso, y lo que normalmente ocurre, que es inminente alguna resolución de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Nosotros dimos un paso más que nos pidió el lunes y estimo que está para que se dicte una resolución que habilitara a la lista no oficializada por la junta o no la habilitará, ojalá sea rápido".

"La fecha de elecciones es el 13 de abril. La Junta está realizando todas las laborales que tiene que realizar a partir de esta realidad jurídica, que son complejas", dijo.

"Cuando la Dirección Nacional tenga una decisión y la notifique, porque lo suele hacer al mail de la presidenta de la Junta o a mi mail, inmediatamente en el mismo momento habrá una reunión de la junta con mi asesoramiento y se tomará una decisión respecto de lo que disponga la Dirección Nacional y avanzar en lo que la Junta estime", manifestó el letrado.

"Acá la opción es imple, o la autoridad laboral ordena incorporar a la segunda lista, la lista verde, o no lo admite, son las dos posibilidades. Después vienen cuestiones accesorias, podría disponer que se prorroguen las elecciones o no, que se reajuste el cronograma", explicó Persichella.

"Estamos en ascuas, esta situación no es buena para nadie" - Persichella. "Se me ocurre que hoy podrían notificar en la siesta, a las 15" - Persichella.

Causa por difamación en redes sociales a Luis Lucero

Las palabras en redes sociales de una docente contra el titular de UDAP, Luis Lucero, terminaron teniendo consecuencias.

"Se hizo una querella por injurias y calumnias, a una docente que se expresó en las redes de un modo excesivo", dijo Persichella.

"La libertad de expresión es sin límite para decir lo que quiero, pero después me tengo que hacer cargo de las consecuencias. A esta persona le corrió esto, se excedió, más allá de lo que es funcional y razonable de una crítica a un dirigente sindical. Un docente, afiliado o no, tiene derecho a fijar posición crítica, dura ácida como dice la jurisprudencia; pero de ahí a hacer ofensas, agravios excesivos, injuriosos o calumniosos, no. En ese contexto, porque parece que se ha hecho deporte pegarle a Lucero, hicimos una querella, es más Lucero le aceptó la retractación y quedó desistido todo el reclamo de daños y perjuicios que había", explicó el letrado.

"Salió en los medios gráficos de San Juan un retractación razonable, porque ella lo trató de choro" - Persichella.

"Lamentablemente hay mucha gente que hace catarsis en las redes y se dedica, como si tuviera una ametralladora en la lengua, a agraviar" - Persichella