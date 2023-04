Solucionaron la falta de agua en los baños del Colegio Nacional

Durante la presente semana los estudiantes del Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera tuvieron que comenzar a retirarse más temprano de lo habitual. Esto se debe a que algunos de los baños con los que cuenta la institución, no contaban con agua. Sin embargo este viernes la situación finalmente se solucionó.

Claudia Ciani, directora del Colegio Nacional, contó ante el móvil de Canal 13 que este 31 de marzo finalmente se arregló el inconveniente que estaban teniendo con algunos sanitarios. Acerca de esto mencionó que todo se debió a una falla en el servicio eléctrico.

'Desde el lunes pasado, había un problema eléctrico que provoca que las bombas no funcionaran y no abastecieran a los tanques de un sector de los baños. Tenemos varios baños y un sector era el que no recibía agua así que por eso los chicos se han estado retirando antes por grupos, para utilizar solamente el cuerpo de baños que funcionaba. Este viernes parece que se ha solucionado la situación, se han llenado las cisternas, esta funcionando la electricidad así que toda la escuela ha salido en horario normal', expresó.

La solución en cuestión lo realizaron trabajadores de Obras Menores en conjunto con una empresa que estaba realizando arreglos estivales en el sector. Debido a esto las tres instituciones que funcionan dentro de este mismo edificio, podrán regularizar su actividad.

'El problema era la provisión de electricidad a las bombas para que funcionaran y así abastecer a la cisterna. En este edificio funcionan 3 instituciones escolares. En la mañana es el Colegio Nacional, en la tarde el Liceo Paula Albarracín de Sarmiento y por la noche la Escuela Santiago Cortínez. Entre las 3 instituciones son más de 3000 estudiantes', sentenció.