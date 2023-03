Él era Agustín, el joven de 16 años que murió en Sarmiento

El departamento Sarmiento se convirtió en el epicentro de una nueva tragedia vial en San Juan. Todo se dio durante las últimas horas del pasado viernes, cuando un utilitario chocó violentamente una moto donde viajaban dos menores de edad. Como resultado un joven de 16 años murió al instante. Poco después de que todo sucediera las redes se llenaron de fotos de la víctima, posteadas por gente que le dedicaba unas sentidas palabras.

Él era Agustín Olivares

La víctima fue un adolescente llamado Agustín Olivares, quien estaba manejando una Motomel Blitz 110 cc cuando todo ocurrió. En ese momento el joven se movilizaba por la localidad de Tres Esquinas teniendo a una menor de 12 años como acompañante. Ellos viajaban normalmente hasta que llegaron al cruce de Ruta 40 y calle Aranda.

Allí fueron impactados por una Fiat Fiorino de color blanco que era guiada por Kevin Muñoz. Por la misma fuerza del choque lamentablemente Olivares murió al instante, mientras que la acompañante sobrevivió pero sufrió graves lesiones. Luego de que esta noticia saliera a la luz, muchos allegados del difunto decidieron desearle un descanso eterno en las redes sociales.

'Tu noticia me partió cuando me llamaron que falleciste xq vos agustin la falta q me vas hacer las locuras y todo me venís a dejar sola vuela alto mi Rey pronto nos veremos te voy a extrañar una banda fuerza flia Olivares' (sic), fue uno de los mensajes que se pudieron ver en Facebook.