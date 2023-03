Mega donación a la Difunta Correa: "Es habitual que recibamos mercadería, pero no en esa cantidad"

Luego de que se conociera la noticia de la increíble donación de que hizo un sanjuanino a la Fundación Difunta Correa, ahora millonario gracias al Telekino, en "Cien por Hora" se interiorizaron cómo será la distribución de la tonelada de alimentos. Y por eso mantuvieron una entrevista con Analía Lépez, directora de la mencionada Fundación.

Lépez indicó que "corresponde al último ganador, del 8 de enero, él propuso a la Fundación Difunta Correa como destino de la donación de una tonelada de alimentos. Nos enteramos a través de la Caja de Acción Social, nos dieron a conocer la intención del devoto, y obviamente recibimos con los brazos abiertos porque nos permite llegar a la mayor cantidad de gente con esta donación".

"La donación corresponde a una tonelada de alimentos donde nosotros somos intermediarios para la distribución en diversas instituciones", explicó. "Las propuestas de las instituciones que nos han solicitado esta distribución de alimentos para el pueblo de Vallecito son referentes allá: Cooperativa de Vallecito, Agrupación Gaucha, Unión Vecinal y club de fútbol. Esa donación llega a cada una de las personas que viven en Vallecito a través de estas instituciones. Nosotros hemos propuesto un listado de personas al cual cada una de las instituciones le hará entrega y después tendremos la firma de cada una de ella", dijo también.

"Tenemos ese fin y esa premisa en todo tipo de donación que nos llega. Hemos estado trabajando la semana pasada recibiendo los datos de la comunidad, qué institución la llevará a cabo y cómo será la entrega de la donación", agregó Lépez.

Sobre esta acción: "a nosotros nos llamó la atención el volumen, recibimos mercadería, alimentos no perecederos, leche, pero no es una tonelada y eso nos sorprende. Es habitual que recibamos mercadería pero no en esa cantidad".