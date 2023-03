"San Juan ha sabido encontrar caminos de unión, tener un crecimiento sostenido"

Este lunes el Gobernador inauguró la Planta de Paneles Constructivos Ecopanel, que es una nueva línea industrial del Grupo Perfil S.R.L.

Perfil es una empresa sanjuanina que desde el año 2005 se dedica a la construcción y en la jornada inauguró el 4to. galpón para la fabricación de paneles ecológicos para la construcción rápida, acústica, práctica, antisísmica y económica.

La empresa tiene a cargo 400 empleados en la actualidad y la nueva línea incorporará 25 personas más.

En su discurso, el Gobernador dijo que "en tiempos de convulsión económica que lo atraviesa el mundo y obviamente Argentina con una economía complicada no nos podemos exceptuar de ese análisis general, quizás aún sea más complejo en definitiva acá que en algunos otros países".

"Yo creo que la provincia de San Juan ha sabido encontrar caminos de comunión, de unión, caminos de reflexión que nos han permitido tener un gobierno provincial que por más de 2 décadas lleva un crecimiento sostenido y eso la verdad que no es atribuible solo a mi gobierno, miren que si hay alguien que tuvo internas con el ex Gobernador he sido justamente yo, porque hemos tenido visiones distintas, pensado distinto en algún punto, pero lo hemos expresado como corresponde, en las urnas. Fuimos a internas, dirimimos la legitimidad de quien gobernaba y fuimos muy respetuosos de podernos expresar de esa manera porque si no todo se convierte en una pelea interminable", sostuvo Uñac.

Agregó que "creo que en estos 20 años lo que hemos ordenado los sanjuaninos ha sido fundamentalmente un modelo de crecimiento provincial, donde hemos entendido a fuego que no se puede gastar más de lo que nos ingresa. Hemos entendido a fuego es que el presupuesto provincial no puede estar destinado para darle todos a algunos y poco o nada a otros. Por eso los justos equilibrios me parece que han sido el común denominador de estos 20 años y 7 que me corresponden durante mi gobierno".

"Hoy el gobierno provincial invierte el 30% de su presupuesto en inversión pública y eso es construcción de hospitales, caminos, obras de iluminación, rutas provinciales y nacionales que por ahí pagamos nosotros y por ahí devuelve y no devuelve el gobierno nacional", dijo también el Gobernador.

"La provincia de San Juan es la provincia que en términos absolutos y y en términos relativos, en cantidad de habitantes y no, es la provincia que más viviendas tiene en construcción"- Uñac.

"La responsabilidad de un gobernante es esto, hasta el último día que le que gobernar, no dejarse mover el pulso y saber que en el equilibrio de la distribución está la posibilidad de un crecimiento sostenido y un desarrollo social de San Juan", expresó.

Pero luego Uñac anunció que este el Gobierno provincial construirá un barrio con este sistema novedoso. "El compromiso que me queda expresar es que tenemos que hacer un barrio con este sistema constructivo en la provincia. Me parece que debemos nosotros dar el ejemplo de que en una tierra donde se apuesta mucho a la construcción. Creemos que solo la construcción tradicional es la que nos permite estar seguros de algún movimiento sísmico pero el mundo va en camino a esta construcción y yo creo que nos deja menos escombros y eso atenta contra el medio ambiente, se construye más rápido, toma quizás un poco menos de trabajadores pero en la velocidad de la construcción podemos equiparar eso y sostengo que debe ser más barato que la construcción tradicional", dijo el Gobernador.

Participaron de la inauguración además los socios de la empresa, Fernando Suárez y María Graciela Bocca; el ministro de la Producción Ariel Lucero, el intendente de Chimbas Fabián Gramajo y el diputado departamental Andrés Chanampa.

Perfil SRL posee 6 líneas de fabricación:

- Industria de sistemas de construcción monolítico (1 solo bloque).

- Carpintería Metálica.

- Estructuras Metálicas

- Planta de Hormigón con laboratorio.

- Fábrica de carpintería metálica.

- Fábrica premoldeados de Hormigón.

Financiamiento del Gobierno

La empresa en 2021 solicitó un crédito de la línea de financiamiento para Inversión Productiva del ministerio de Producción, a través de la Línea 1600 del Banco de San Juan, con tasa subsidiada.

(Fuente: prensa Gobierno de San Juan)