Autoconvocados abandonaron el Cívico sin ser recibidos por Trincado

Este miércoles en horas de la siesta, un grupo de autoconvocados ingresó pacíficamente al Centro Cívico con el objetivo de tener una audiencia con la ministra Trincado. Tras esperar por más de tres horas, las docentes se retiraron del edificio sin haber conseguido tener el encuentro que deseaban con la titular de la cartera de Educación.

En diálogo con Diario 13, Silvina De los Santos, una docente jachallera que ofició de vocera, contó que, tras esperar más de tres horas, la Ministra de Educación no las atendió. ‘Trincado no escuchó nuestro reclamo. Entendemos que el Gobierno haya hecho el máximo esfuerzo, pero nos preocupa que estén en esa postura de no atendernos, no recibirnos, no escuchar cuál es la verdadera situación de los docentes’, expresó.

De los Santos contó que el nexo para ingresar al Centro Cívico fue la Policía. Este grupo de docentes destacaron que en todo momento recibieron un trato cordial por parte de los efectivos que las hicieron pasar, y que comprendieron lo que estaban reclamando.

Luego de que Trincado no recibiera a este grupo de docentes, los autoconvocados confirmaron que se mantendrán en asamblea permanente en las afueras del edificio público esperando ser recibidos por las ministras de Educación y Hacienda, o por el gobernador Sergio Uñac para exponerle su situación.

Muchos docentes de departamentos alejados se hicieron presentes en estos días de paros y reclamos en las afueras del Centro Cívico. Una columna vino de Jáchal. Al no tener respuestas, un grupo de estas maestras no volverá al departamento del Norte, mientras que otro si lo hará.

En los días que llevan de paro y movilización, los docentes autoconvocados hicieron saber a la provincia, que no es solo van por una mejora salarial, sino que su reclamo tiene otros puntos en los que piden que se resuelven. De lo Santos aseguró que en caso de que resolverse el punto máximo, es decir el de un aumento de sueldo que los satisfaga, volverían a las aulas. ‘Qué más quisiera yo que reencontrarme con mis alumnos, que estar en Jáchal, pero es necesario estar acá reclamando algo que es justo’, manifestó.