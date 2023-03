Autoconvocados ingresaron al Centro Cívico y pidieron hablar con la ministra

En el sexto día de paro, un grupo de docentes autoconvocados ingresó de forma pacífica al Centro Cívico. Los maestros y maestras solicitaron tener una audiencia con la ministra de Educación, Cecilia Trincado.

En diálogo con Diario 13, Silvina De los Santos, una de las docentes que está en la planta baja del edificio, la idea es que la ministra escuche a este grupo para conocer ‘las necesidades que están pasando los maestros y maestras de la provincia'. La educadora expresó: ‘En la calle somos cientos, por eso este grupo representativo de todos los docentes autoconvocados quiere de forma pacífica hablar con ella. Entendemos que esta es la manera de hacerlo’.

Este grupo de autoconvocados también se plantea pedirle a la ministra que no les descuenten los días en que estuvieron ejerciendo su derecho a reclamar. ‘Adelantaron la paritaria y no permitieron que se expresen las bases, no nos parece justo. Con este arreglo, a nuestro sueldo se lo come la inflación’, expresó la docente jachallera.

En los días que llevan de paro y movilización, los docentes autoconvocados hicieron saber a la provincia, que no es solo van por una mejora salarial, sino que su reclamo tiene otros puntos en los que piden que se resuelven. De lo Santos aseguró que en caso de que resolverse el punto máximo, es decir el de un aumento de sueldo que los satisfaga, volverían a las aulas. ‘Qué más quisiera yo que reencontrarme con mis alumnos, que estar en Jáchal, pero es necesario estar acá reclamando algo que es justo’, manifestó.

Además de hablar con este medio, el grupo de autoconvocados realizó un video en el que se mostraron esperando de forma pacífica a ser atendidos por la ministra. En el mismo, una de ellas expresó: ‘Somos un grupo de docentes autoconvocados de distintos departamentos con el objetivo de ser escuchados por la Ministra de Educación. Nosotras pretendemos explicarle a la ministra cuáles son nuestras necesidades respecto al acuerdo salarial que ha hecho el gremio con el gobierno. Necesitamos que ella escuche el otro lado de esta versión y lo necesitamos urgente’.

Luego agregó: ‘Necesitamos que ella se haga presente en el ministerio ante esta gran convocatoria de gente, esto se tiene que resolver. Es emergente este conflicto docente y de los estatales que necesitamos respuestas urgentes’

Por último, la docente manifestó: ‘Señora Ministra nosotros hemos sido muy respetuosos con usted, y la vamos a seguir respetando. Necesitamos que usted venga al Centro Cívico a cumplir con su función, que es ser ministra, y atender las necesidades no solamente salariales, sino todas las que tenga que ver con la educación. La llamamos al diálogo y le pedimos que venga pronto por favor’.