CISEM explicó por qué no hay cámaras en el colegio vandalizado

Este miércoles el Colegio Parroquial de Santa Lucía amaneció con sus muros exteriores vandalizado. Horas más tarde se conoció que la calle donde está ubicado el centro educativo no cuenta con cámaras que puedan haber registrado el actuar de los vándalos. Sobre esto, el director del CISEM, Emanuel Tores aseguró a Diario 13 que nunca los vecinos o el intendente les solicitaron cámaras en esa zona.

Tores señaló que no tienen una demanda sin cumplir en ese lugar, puesto que no recibieron denuncias de hechos delictivos o vandálicos que los alerte y ponga a conocimiento de la necesidad de colocar cámaras. ‘En muchas oportunidades lo que sucede es que los vecinos sufren hechos robos, pero no los denuncian, porque piensan que la Policía no hará nada. Lo que tiene que hacer la comunidad es denunciar para que nosotros sepamos dónde debemos llegar’, aseguró.

El colegio está ubicado sobre calle Córdoba a pocos metros de la Comisaría 5º del departamento. La directora del establecimiento le contó a Canal 13 que no cuentan con cámaras en la zona que pudieran registrar los actos vandálicos que hicieron que este miércoles los muros externos amanecieran con pintadas de aceite.

Desde las puertas del establecimiento educativo, donde aún se evidenciaba el daño por el aceite que arrojaron contra los muros exteriores, la directora dijo que ‘lo único que podemos aportar es lo que conocemos, que hemos hecho ya la denuncia en la Policía’.

Además, contó que el ataque se descubrió cuando los porteros llegaron al establecimiento y ‘se encontraron con esto en las puertas y toda la pared al costado de calle Córdoba, rociada con aceite. Pusimos la denuncia. Hace dos horas vinieron a hacer el relevamiento y a ver qué había pasado’.

Frente a la consulta del móvil sobre si el ataque podría haberse originado por el reclamo de docentes autoconvocados, ella manifestó que ‘el Colegio Parroquial desde el 1 de marzo tienen clases normales, este es nivel primario, al lado funciona jardín y en la tarde secundario’.

‘No podemos relacionarlo porque no tenemos un indicio de quien podrá haberlo hecho’, explicó la directora.