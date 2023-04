A Zulma, la mujer con obesidad, no le llegó la ayuda y además están por desalojarla

Zulma Bustos está envuelta en un verdadero drama, ya que sumado a sus problemas graves de salud se le sumó otro conflicto: no tiene donde vivir. Ella convivía con su tía, quien le prestaba una habitación de su casa, pero ya no podrá volver a hacerlo ya que su hijo necesita volver a su hogar. Si Zulma no consigue un alquiler o casa propia hasta el viernes próximo dormirá sin un techo.

Zulma, en comunicación con Canal 13, demostró su enorme preocupación ya que su estado de salud le impide caminar desde hace muchos años y no encuentra salida. Ella indicó:

"Ya no puedo continuar de este modo, yendo de un lado a otro. Yo tengo una fisura y aplastamiento de discos en mi columna, la obesidad mórbida y un respirador. Aparte hace apenas unos meses tuve tres paros respiratorios y estuve en coma. Estuve en terapia intensiva".

Por otro lado, asegura que a pesar de que vinieron personas del Ministerio de Desarrollo Humano y se llevaron de su hogar una copia de su historia clínica, aún no volvieron a contactarla. Ellos prometieron ayudarla con un colchón especial y un subsidio para un alquiler pero aún no se hacen presentes Este motivo la pone muy nerviosa, afirma, tanto a ella como a los suyos porque está a cuatro días de su desalojo y ni siquiera la llamaron.

“Sinceramente, yo no tengo ni una cocina. Usted me va a ver un televisor y la cama. Mas yo no tengo y usted me va a ver rodando de casa en casa. Necesito que el gobernador sepa que yo no quiero que me regalen nada, yo quiero pagar mi casita con mi pensión. Todo esto me tienen muy nerviosa a mi y a mi familia porque si hasta el viernes no consigo casas voy a tener que dormir en la calle", concluyó.