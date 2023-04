Zulma sigue mal de salud y preocupada: a pesar de las promesas teme por el desalojo

Zulma Bustos es noticia por su mal de salud. La señora que vive en Villa Hipódromo pesa casi 300 kilos y su tristeza radica en que en breve será desalojada de donde habita. Si bien hubo promesas de Desarrollo Humano para ayudarla, aún no hay nada certero y su preocupación crece.

Según reveló en Diario 13, 'no sé qué voy a hacer porque, no tengo noticia'. Zulma con enorme preocupación no dudó en decir que vive en una eterna duda y su mayor deseo es tener un hogar estable para no andar de casa en casa y ser echaba en poco tiempo. Esta no es la primera vez que la desaloja, en las últimas ocasiones la debieron llevar en un flete hasta el nuevo lugar donde pasaría sus días.

'Estoy preocupada porque no se nada del subsidio, el viernes me midieron el colchón nada más y hasta ahora no han venido de vuelta' dijo Zulma. Su miedo está en quedarse en la calle, 'me queda solamente esta semana para estar acá porque se me cumplen los 10 días'.

La mujer que padece problemas de columna debido a su peso expresó 'estoy muy nerviosa, no sé qué voy a hacer porque no tengo noticia. Han venido, me han traído mercadería, pero no sé nada del subsidio o si me están haciendo el expediente. No sé nada'.

Si bien al expediente debe iniciarlo un familiar o apoderado, Zulma confesó 'Yo no tengo apoderado, mi hijo se iba a encargar de hacer la nota, pero no tiene tiempo para llevar los papeles'. Ella ya está en búsqueda de lo necesario, pero ahora su dificultad radica en que no sabe como hacer la nota que debe está dirigida al Ministro Fabián Aballay.

'La doctora me ha dado el 100% de discapacidad y mi hijo está complicado con el trabajo, ya que viene a ayudarme y con las tardanzas que tiene lo pueden despedir' señaló Zulma. 'Yo quisiera averiguar qué va a pasar, si me van a ayudar porque yo cumplo esta semana el límite' aclaró la mujer de Rawson.

Para finalizar dijo 'Estoy muy preocupada porque no sé qué hacer, quedaron en venir me dieron el colchón que es para poder bañarme y sigo esperando una respuesta por el lugar para vivir'.