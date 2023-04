Este martes el psicólogo Raúl Ontiveros llevó adelante su nueva columna semanal en Banda Ancha analizando un tema más que importante para la sociedad: el consumo problemático de sustancias.

Ontiveros sostuvo que "hablar de 'consumo problemático' es una gran mentira: no existe el consumo no problemático". Y también dio detalles del Diplomado en Prevención y Asistencia en Adicciones que comienza este viernes.

"En 30 años que me dedico a esto nunca conocí un consumo que no fuera problemático. Desde el mismo momento que la persona consume una sustancia neurotóxica y que la está ingresando a su cuerpo, hígado, corazón, cerebro, ya está siendo problemática. Que de ahí en más todavía no haga síntoma hacia afuera, que no se produzca un descalabro, es una cuestión de tiempo", dijo Ontiveros.

"Se nos ha mentido desde cierta ideología en cuánto a creer que hay consumos que son problemáticos y otros que no. Y todos esos consumos recreativos son los que 5 años después vienen a consultarnos después porque tienen ataques de pánico, depresión, adecuación suicida o no salen de casa", analizó el profesional.

Además sostuvo que "nos presentan algo como inocente e inofensiva la primera etapa de la enfermedad, pero dale tiempo, las drogas hacen daño por acumulación. En realidad es presentar de una manera como no problemática inofensiva algo que a la larga lo va a terminar siendo", dijo.

Este viernes comienza el Diplomado en Prevención y Asistencia en Adicciones.

Sobre esta invitación, el psicólogo explicó que "es un diplomado que lo dictamos hace muchos años entre Centro Faro y UPCN San Juan; es un diplomado en prevención y terapéutica de las adicciones que tiene que ver con el poder saber, aprender, compartir experiencias porque en esto de querer prevenir o ayudar a veces lo podemos llegar a hacer bastante mal; puedo tener la mejor intención pero sin las herramientas adecuadas puedo llegar a meter la pata".