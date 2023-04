Matic: ‘Más allá del daño que me han hecho, las perdono, que Dios las ilumine’

Este martes, las causas por presunto abuso sexual a tres mujeres (dos mayores y su pequeña nieta), que se le imputan a Mario Matic fueron elevadas a juicio. Horas más tarde el ex sindicalista de La Bancaria habló en exclusiva con Canal 13 de las causas que se lo acusan defendiendo su inocencia en todas y asegurando: ‘Más allá del daño que me han hecho, las perdono, que Dios las ilumine’

El exsecretario general de La Bancaria rompió el silencio con el móvil de Canal 13 en la tarde de este martes, y una de sus primeras declaraciones fue la de calificar el accionar de los fiscales de ‘persecutoria’. Al mismo tiempo, el acusado aseguró que hubo ‘irregularidades groseras e irresponsables’ por parte del funcionario judicial, señalando que en la causa de presunto abuso de su nieta él ya fue sobreseído, y si bien apelaron, en esa instancia también había salido airoso.

‘La ley tiene que ser lo más objetiva posible. Tiene que tener un equilibrio, pero la Justicia está desbalanceada, me sumo a la crítica al Sistema Acusatorio porque algunos funcionarios hacen descreer del sistema’, lanzó Matic. Luego agregó que la última audiencia fue escandalosa, y que no se respetó en ningún momento sus derechos y su principio de inocencia.

El ex sindicalista bancario señaló que en el caso de la denuncia de presunto abuso a su nieta no hay pruebas contundentes, explicitas que convaliden la denuncia. ‘La niña fue llevada a Cámara Gesell, le hicieron las pericias, pero no hay pruebas explicitas y contundentes que convaliden la situación acusación, solo hay pericias y la declaración de los denunciantes en los tres casos’, sostuvo.

Matic reiteró su encono hacia los funcionarios judiciales señalando que se trata de toda una serie de ‘irresponsabilidades’, puesto que nadie se preocupó verdaderamente de escucharlo, de conocerlo y conocer su versión de los hechos de que se lo imputan. ‘No está mal que uno pueda expresarse, ahora lo haré en el juicio’, manifestó.

En esa línea, el acusado volvió a calificar a la investigación de ‘irresponsable’ y ‘especulativa’. Luego aseguró estar enojado solo con los funcionarios judiciales que actuaron en las causas que se le imputan, porque desecharon pruebas que lograron presentar forzadamente.

Puntualmente, sobre la causa de presunto abuso a su nieta, Matic aseguró que la niña fue inducida a decir cosas que no habían ocurrido. En ese sentido, apuntó contra su madre. Es decir, su hija, de quien contó que la tuvo que expulsar de su casa porque estaba teniendo actitudes que afectaban a su vida y la de su hija, y que por eso en ese momento lo había amenazado diciéndole que se iba a arrepentir por lo que había hecho.

‘Se han vulnerado derechos de garantías. Las pocas veces que pude expresarme no me escucharon. La declaración del imputado no tuvo trascendencia. no fueron así los hechos que se denuncian’, expresó notablemente preocupado.

Matic señaló que todo el accionar que viene teniendo la Justicia le ha generado mucho malestar porque se da cuenta que no se le ha respetado su principio de inocencia en ningún momento de las tres causas que de las que se lo acusa. ‘Lo de mi nieta no debió ser así, además siempre me puse a disposición de la Justicia. Mi nieta y mi hija menor están involucrados en este tema en el que hay todo un sistema en mi contra. Se tendrían que especializar más porque estamos hablando de menores’, sostuvo desde su casa donde cumple prisión domiciliaria.

Sobre los otros dos casos que se lo acusa, y que uno está agravado por el actual estado de salud de una de sus hijastras que está con tratamiento psiquiátrico, el ex titular de La Bancaria señaló que se trataron de’ situaciones circunstanciales, nada importante’. Luego contó que se dieron en un marco de un festejo de cumpleaños, de noche en medio de abrazos y cariños, porque la joven era así de afectuosa con él.

Específicamente sobre esta joven señaló que ‘pecó de inocente’ al acceder a denunciarlo. ‘Ahora yo soy el responsable de su salud mental, cuando nunca abusé de ella. En varias oportunidades la tuvimos que ir a buscar a los boliches en estado de ebriedad, ella consumía sustancias, tenía una vida descontrolada’, afirmó.

Además, contó que la madre de la denunciante fue expulsada de la Policía Federal, y que a su hija la hizo vivir un infierno. ‘Yo intenté ayudar, pero terminaron tergiversando todo lo que sucedió’, expresó.

Por último, Matic expresó: ‘Para mis todas las mujeres tienen un valor especial. Con las que he salido jamás le he faltado el respeto, a mis compañeras de trabajo, a ninguna. Parece que en la Justicia, Lo sentimental, lo humano no tienen lugar parece. Pero más allá del enorme daño que me han hecho, yo desde mi corazón las he perdonado y pido a Dios que las ilumine y corrijan sus acciones, fundamentalmente por la niña, porque no es justo que esté viviendo lo que su madre vivió. Yo confío, le mando muchas bendiciones y ojalá podamos llegar a la verdad a través de la Justicia', sentenció.