Se disparó la venta de repelentes de mosquitos por el temor al Dengue

En horas de la tarde, Canal 13 se dirigió a Farmacia Della Rosa, para consultar acerca del tema que nos aqueja en los últimos días: El Dengue. Acerca de ello la propietaria del lugar, llamada Roxana afirmó que se incrementaron las ventas, aunque están bastante restringidas por el tema económico. Ella indicó: "Se nota la preocupación de la gente, pero todo está ´sujeto al bolsillo´".

Como previamente lo mencionó la profesional, en la población sanjuanina se nota la preocupación por este tema de salud, en especial tomando en cuenta la cantidad de mosquitos que hay. Mas, de todas maneras siempre se aclara a los clientes, que los productos que se venden no son insecticidas, sino repelentes, es decir previenen las picaduras pero no exterminan la plaga. Además, son para insectos que pican, pero que no tienen aguijón. No sirve para avispas, ni abejas. Roxana indicó: “Protegen contra la picadura de los mosquitos, pero no los matan”.

"Precios y recomendaciones a la hora de comprar repelentes de mosquitos"

En cuanto a los productos, afirmó Roxana que vienen cremas de distintos tamaños, a precios módicos de $290 a $300 y tienen una duración de cuatro horas de protección. Por otro lado, también se ofrecen cremas, que traen mayor cantidad de producto y duran entre 9 y 10 horas. Sus precios oscilan alrededor de los $1900.

También aseguró la entrevistada, que uno de los productos que mas llevan los sanjuaninos es el aerosol, por su practicidad. Pero siempre conviene recordar que a este tipo de repelente se lo debe usar al aire libre y no en lugares cerrados. Y por último destaca la propietaria, que vienen repelentes exclusivos para los niños, siempre y cuando ellas tengan mas de dos meses de edad. Todos los productos sirven para el mosquito transmisor de Dengue, Zika y chikungunya.

En cuanto a su aplicación, la especialista recomendó que el producto se debe aplicar primeramente en las manos y luego en todo el cuerpo. Evitando los ojos y las mucosas. En el caso de los mas pequeños no se coloca en las manos, porque se las llevan a la boca y es tóxico. También se deben evitar las zonas que estén lastimadas o irritadas, porque todos los productos contienen alcohol.

Finalmente, la entrevistada afirmó que existen posibilidades de sufrir reacciones alérgicas pero suelen ser leves, como prurito por ejemplo, ante ese caso se debe discontinuar su uso, lavar la zona afectada con jabón y si no se pasa el efecto adverso, concurrir a un médico.