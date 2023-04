Maxi, el afilador de cuchillos tucumano que se gana la vida en San Juan

Maxi es un joven de 29 años, tucumano, que en su tierra tiene a su pareja y 4 hijos que los esperan. Se encuentra en San Juan ganándose un poco de dinero con un oficio que casi ya no se ve en la provincia: ser afilador de cuchillos.

Con su bicicleta, en las afueras del Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, contó su historia al móvil de Canal 13 y explicó hasta donde podés buscarlo si estás con la idea de afilar desde cuchillos hasta tijeras en tu hogar.

"Afilo cuchillos, tijeras y todo lo que se le pueda sacar filo", comenzó diciendo, y contó que "me vine a trabajar acá porque en mi provincia está medio pesadito y hay mucho de esto".

Luego Maxi contó que "un tío me dijo que en San Juan no había nadie que hiciera este oficio, pero hace mucho, y me vine, vengo todos los años".

También el joven contó que su oficio lo aprendió a los 15 años, de su cuñado, porque "su padre era afilador". "Me gusta afilar, aparte aprendí bien, la tijera es más complicada, tiene un filo raro", dijo sobre el elemento que por ahí más le cuesta a la hora de trabajar.

El tucumano va por los barrios buscando trabajo, "no tanto en carnicerías porque tienen todo preparado para afilar ellos".

A sus 29 años va con su profesión recorriendo distintos destinos de Argentina como Mendoza, Córdoba, La Rioja y Catamarca.

Actualmente en la provincia se hospeda en un hotel que se ubica detrás de la Terminal, y donde podés encontrarlo después de las 15.

Conocelo más en la entrevista colocada al principio de la nota.