Zulma pesa casi 300 kilos y busca alquiler, en 5 días será desalojada por su tía

Zulma Bustos vive en Villa Hipódromo, Rawson. Sus días de preocupación siguen vigentes y no solo por su salud porque pesa casi 300 kilos, sino que en breve será desalojada del lugar en el que habita. En estos días hubo avances, en su caso, pero a un día de su fecha límite, el miedo crece.

Desde Desarrollo Humano indicaron a Diario 13 que la familia debía iniciar el expediente para poder comenzar con las ayudas pertinentes. Aunque ya habían avanzado con la entrega de un colchón y mercadería.

Sin embargo, la mayor necesidad de Zulma radica en la vivienda. Este viernes ella debe irse de la habitación que le presta su tía y por el momento no tiene donde vivir. La señora charló con este medio y comentó que 'mi hermana ha firmado los papeles para comenzar con el trámite para obtener el subsidio de alquiler. Ahora andamos buscando alquiler'.

En la misma línea le dijeron que comience con los trámites para estar inscripta en el IPV: 'mi hijo va a ir a llevar los papeles míos y de él', dijo Zulma. A pesar de las buenas noticias, ella sigue con miedo. 'Aún no llegan de Desarrollo Humano y estamos esperándolo porque mañana se me vence el plazo y me tengo que ir de acá' explicó con enorme Tristeza.

'Me queda hasta mañana y no sé qué voy a hacer'', dijo la señora de Rawson. El mayor problema es que su tía no le quiere extender unos días la estadía debido a que necesita con urgencia la habitación donde actualmente vive Zulma.

Además, la señora de Villa Hipódromo informó a Diario 13 que Desarrollo Humano llegó pasado el mediodía con el colchón prometido y sábanas. Del mismo modo lograron que la tía de Zulma espere hasta el martes para el desalojo, por lo que la fecha límite se amplió.