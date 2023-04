Este viernes en Banda Ancha mantuvo una entrevista Alberto Castro, director de la Red Tulum. El funcionario sostuvo que San Juan sumará 40 colectivos eléctricos en lo que resta del año; y que además la Provincia solicitó a empresas de colectivos sumar unidades en horarios pico.

"Cuando la red Tulum fue lanzada el reclamo era porque había comunidades que no tenían el servicio de transporte, hemos trabajado durante todo el año pasado escuchando las críticas de los usuarios y llevamos a cabo reuniones con el Consejo de Transporte Público", dijo Castro.

"Hoy el reclamo giró un poco, hoy no es que no haya servicio (de colectivo) si no que el servicio viene lleno. Entonces de repente esto dispara otra necesidad que debemos cumplir y que estamos trabajando por ello, que es que para mejorar la frecuencia fundamentalmente en horas pico debemos incorporar unidades, es imperante que esa necesidad se cumpla a la brevedad", analizó. "Lo transmitimos al ministro Hensel y él al Gobernador. Entonces desde la Secretaría de Tránsito y Transporte se empezó a trabajar en la electromovilidad".

"Las unidades que se van a incorporar son todas eléctricas. Tenemos una promesa que durante este tiempo vamos a incorporar 40 unidades eléctricas, que se van a inyectar al servicio de transporte público", manifestó el funcionario.

"Estamos haciendo toda la logística y la planificación necesaria para que podamos tener en las horas picos, las empresas están haciendo un gran esfuerzo. Hay un trabajador que tenemos que convocarlo a que vaya a trabajar, hay cosas que tenemos que considerar con la empresa y estamos haciendo todo lo posible para que esas horas pico sean cubiertas de la mejor manera como los sanjuaninos nos merecemos", dijo Castro.

