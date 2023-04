Accodepas en alerta por las ruinas de la iglesia de Trinidad, en riesgo de derrumbe

Accodepas siempre esta presente cuando alguna pieza del patrimonio histórico de San Juan esta en riesgo de ser afectado. En este caso la estructura que podría verse afectada es la antigua iglesia de Trinidad. La misma podría ser demolida, casi al mismo tiempo que esta cumpliendo sus 100 años.

Leonardo Correa Fili, arquitecto y miembro de Accodepas, contó en Banda Ancha cuál es la realidad que esta atravesando este templo en cuestión. El mismo se encuentra situado sobre calle General Acha, entre Pedro de Valdivia y Abraham Tapia.

'Yo empecé la cruzada. Vivo en Rawson y he crecido camino al centro pasando por la Gral. Acha. Desde pequeño me llama la atención esa construcción, me atravesó personalmente toda la vida y desde hace 3 años que estamos con esto. Yo llevo 5 años en Accodepas. Lo más preocupante es que el predio fue vendido y esta en manos de particulares. El tema es que existe un rumor de que habría un proyecto inmobiliario que se quiere realizar en el lugar. Consideramos que ya es una amenaza', expresó.

Sobre esta posibilidad, Correa mencionó que no sólo desde Accodepas sino que varios miembros de la cultura sanjuanina manifestaron que sería un acto de 'salvajismo' derribar ese patrimonio. Incluso si siguiera en estado de abandono y la estructura cayera por el mismo deterioro provocado por el paso del tiempo, el sentimiento sería el mismo.

Los especialistas buscan conservarlo de la mejor manera posible. Esto choca con la política que toman usualmente tanto desde Planeamiento como desde el Instituto Nacional de Previsión Sísmica (INPRES). El entrevistado manifestó que desde estos dos entes suelen resolver todo con la demolición de la infraestructura, algo que va en contra de sus principios.

'Estamos convencidos de que San Juan necesita revisar todas las normativas legales en relación al patrimonio. La ley en San Juan es bastante corta. Además otros organismos como INPRES o Planeamiento históricamente tienen un planteamiento donde su respuesta siempre es la demolición. Todos tenemos que cambiar el chip respecto a nuestra historia, porque sino es posible que en cuestión de décadas perdamos lo poco de historia que nos queda', manifestó.

Además de que ya haya cumplido su centenario, el terreno donde esta emplazado este templo, podría esconder una historia aún más antigua. Se ha barajado la posibilidad de que haya existido un oratorio quizás del siglo XIX o incluso anterior durante la época hispánica. Para demostrar esto se necesita una investigación rigurosa, que trabajen arqueólogos en el lugar.

'El patrimonio nuestro son pedacitos pre terremoto y de distintas épocas. Hay técnicas probadas en todo el mundo, muy discutidas, el tema sísmico es un agravante importante. En Perú hay una norma muy avanzada, con experiencias muy satisfactorias trabajando con ingenieros y cálculos, no es algo improvisado. Es algo científico, con normas rigurosas y nuevos materiales como la fibra de carbono. Esto necesita un tratamiento excepcional', sentenció.