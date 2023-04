Indignación por la salida transitoria de Rosa Videla, la asesina de Cristina Olivares

Este lunes se conoció la indignante situación que atraviesa la familia de Cristina Olivares, la mujer que fue asesinada de más de 140 puñaladas la noche del 7 de julio de 2012. Por ser autora, el crimen tiene purgando cadena perpetua a Rosa Videla, quien era la amante de Miguel Palma, el marido de la víctima. Y este lunes Sandra Rojas contó en "Radio 13" que vio cómo la acusada del salvaje homicidio estaba en su casa.

Rojas vive en inmediaciones de Calle 6 y Lemos, y la familia de Rosa, a los pocos metros. "Yo estoy muy mal porque esta mañana me llamaron y me avisaron que Rosa Videla estaba llegando a su casa, a traerla de paseo, por 3 horas, que la traían para visitar a su familia. Es otra burla más que nos hacen".

"Supuestamente hay una ley, porque yo pertenezco a la Asociación de Madres del Dolor, que dice que a las víctimas de femicidio nos tienen que avisar que les van a dar estas horas para salir y a mí nadie me ha avisado", dijo.

"Yo estoy pasando un mal momento. Mi marido hace 3 meses falleció de cáncer. No está Antonio pero estoy yo y acá no se va a burlar de mi familia ni de la memoria de mi hija. Yo no sé, si me dicen que es cadena perpetua, porqué los dejan salir", expresó Sandra.

"Ha sido el juez Federico Zapata el que le da ha dado el permiso", explicó la mamá de Cristina. "Yo no sé por que la dejan salir. ¿Por qué la deja salir?, ¿para visitar a su hija?, nadie la mandó a tener una hija adentro del Penal si sabía que se la iban a quitar".

"Estamos sufriendo mucho como familia, la pérdida de mi marido, la de mi hija, son muchas pérdidas y ahora esto de que ella está paseando en su casa", dijo. Además manifestó que Rosa "vive cerca de mi casa, a unos 500 metros. Es muy fuerte, y estoy muy indignada, en este momento me siento como si me hubiesen dado una paliza".

"Es injusto, quiero que la ley la hagan cumplir", dijo indignada Sandra.

En las imágenes aportadas se observa una camioneta Renault Kangoo del Servicio Penitenciario Provincial apostada afuera de una vivienda. "Andan 4 motos dando vuelta por toda la Villa Nacussi, no sé porque, porque pensarán que uno irá a hacer lío", explicó.

La familia de Cristina Olivares pedirá hablar con el juez que dejó salir a la asesina Rosa Videla

Finalmente la madre de Cristina sostuvo en la entrevista que irá a Tribunales. "Mañana voy a ir porque necesito que me den una explicación, yo voy a pedir hablar con el juez".

"O nos mienten a todas las víctimas, que nos dicen que le dan cadena perpetua y no salen hasta que cumplan los años, porque se supone que reclusión perpetua es eso, ellos no tienen derecho", dijo.

"Ella (por Rosa) no mató a un perro, mató a mi hija y encima la dejan salir. No entiendo, quiero entender y no puedo", expresó dolida.

Escuchá en este video la comunicación telefónica completa con Sandra Rojas, la mamá de Cristina Olivares, en diálogo con "Radio 13".