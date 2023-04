Transición en UDAP: "El traspaso será en junio, ni antes ni después"

En Banda Ancha estuvo uno de los protagonistas de una de las elecciones más intensas dentro del gremio UDAP. Se trata de Luis Lucero, quien es uno de los dirigentes sindicales más relevantes en los últimos años de San Juan.

En diálogo con Daniel Tejada, expresó 'tengo mi conciencia tranquila, porque en los últimos cuatro años me dediqué a trabajar. Le puse todo de mí en un escenario hostil y muy difícil'. A su vez, señaló 'había un sindicato con un quebranto enorme, flojo de papeles y todavía van a faltar años para recuperarlo'.

Lucero consideró que uno de los problemas de su gestión fue la pandemia, debido a que 'me quitó las posibilidades en las escuelas. No fue sencillo, soy responsable'. También catalogó como 'raras' las últimas elecciones por el modo en que se llegó. 'Ganaron bien, pero estos son datos solamente estadísticos porque no alcanzó a votar el 70% del padrón' añadió.

Sobre la transición expresó 'yo voy a tratar de que sea una transición ordenada, con escribanos, con todos los informes que sean necesarios'. A ello le sumó que busca que haya un traspaso 'que sea prudente, correcto, porque la idea es que no les vaya bien mal, sino que les vaya bien, que sepan por dónde y cómo'. Por esto informó que 'el traspaso será en junio, cuando corresponde. No antes ni después'.

A su vez, dio a conocer que todo lo que sea paritario de acá hasta junio va a estar a cargo de Luis Lucero. El aún secretario general de UDAP agregó: 'tengo mandato hasta el 10 de junio'.