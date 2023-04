Por el ingreso de un desconocido pusieron seguridad permanente en una escuela céntrica

Luego del ingreso de un desconocido a la Escuela Paula Albarracín de Sarmiento en actitud violenta, de acuerdo con testimonios de padres. Desde la institución dispusieron de seguridad para el ingreso, permanencia y salida de los estudiantes.

Así lo expresó a Diario 13 Cecilia Gonzales, directora de Nivel Primario. "Todo se resolvió ayer de la mejor manera posible, la escuela tiene hoy seguridad en el ingreso y en la salida de los chicos y en la permanencia todo el tiempo", dijo con la idea de llevar tranquilidad a los padres.

El hecho había ocurrido durante las últimas horas del turno tarde de la primaria el día viernes. Un hombre de unos 25 años había ingresado al establecimiento con una conducta agresiva amenazando de muerte a los presentes, según relataron padres de alumnos del establecimiento.

Apartar de ello, entre padres y directivos los sacaron del edificio y notificaron a la policía. Se cree que esta persona está matriculado en una de las escuelas para adultos que también funciona en el establecimiento y que ingresó por alguno de los accesos cerca de las 5 de la tarde.

“Puede haber entrado ante un descuido, hay una empresa trabajando que tiene el ingreso por Catamarca allí hay un portón”, dijo la entrevistada y agregó, “personal de la obra dicen que generalmente ese portón está cerrado, puede que cuando hayan ingresado cables o insumos de la construcción haya quedado abierto o quizá puede haber ingresado por la puerta principal, alguna mamá o un portero que la dejó abierta”.

Padres también expresaron que este individuo no estaba en sus cabales, incluso se habló de que padecía esquizofrenia, aunque no se ha podido confirmar. "Yo te puedo decir que por algunas cuestiones que trascendieron no estaba en su juicio. Pero no toco y no golpeo a nadie".

Tras el reclamo, desde el equipo directivo dispusieron medidas de seguridad para resguardar a los alumnos.