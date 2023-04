Fuerte crítica al gobierno de Macri por el análisis de la educación sanjuanina

Este miércoles, Cecilia Trincado fue consultada sobre los comentarios negativos de la educación sanjuanina de parte de ex funcionarios de Macri a raíz de los resultados de las pruebas Aprender de la UNSECO. La Ministra de Educación contó que supo de los comentarios, y que viniendo del equipo del Ministerio de Educación de Macri hay que tomarlos ‘de quien viene’.

Luego la titular de la cartera educativa señaló: 'Los números fríos pueden hacernos decir cualquier cosa. En su momento cuando el Ministerio de Educación me hizo llegar los números de los operativos aprender, que no habían participado todas las escuelas de San Juan, estábamos bastante bien en Lengua, el problema era matemática, pero no era generalizado, sino que estaba el problema en las escuelas de zonas alejadas. Entonces queda claro de que el problema era la conectividad’

Luego agregó: 'Evaluaciones de este tipo estandarizadas no responden forzosamente, y menos en pandemia, al proceso de enseñanza que se realizó. Todos los que somos docentes sabemos que la evaluación tiene que ir de la mano del proceso de enseñanza, porque sino se descontextualiza al alumno y a su conocimiento'

Escuelas san Martín y Antonio Torres sin clases por falta de agua: "la solución no depende de nosotros"

'Son problemas que escapan al Ministerio de Educación, que las maneja el Ministerio de Obras. Nosotros hacemos el relevamiento y comunicamos', explicó Trincado.

'En estos últimos días hubo casos de escuelas con cortes de energía eléctrica, por lo que asistimos a ver qué sucede. A veces son pozos sépticos, son problemáticas de obras menores que nosotros relevamos estos problemas y los comunicamos al ministerio', contó la ministra.