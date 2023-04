La felicidad de Zulma porque su sueño de una vivienda esta más cerca

Zulma Bustos, desde hace cerca de un mes, vive en plena desesperación por no tener una vivienda digna donde habitar. Debido a sus problemas de salud, ella no puede movilizarse de manera simple. Sin embargo, luego de que su caso se conociera, comenzaron a llegar soluciones.

Zulma pesa casi 300 kilos, tiene fisura y aplastamiento de discos en la columna y usa respirador. Su vida comenzó a ser pública porque su tía la iba a desalojar de la habitación que le prestaba y por ello su cuidadora comenzó a buscar una solución. La señora comentó en este medio que al no tener vivienda fija ser imposibilita generar los tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida.

En las últimas semanas, hubo avances con su caso, ya que desde el Ministerio de Desarrollo Humano la están ayudando. ‘Me han dado un colchón, juego de sábanas y me han hecho un subsidio para poder pagar el alquiler’ expresó Zulma a Diario 13. Ella lo que busca es no tener que vivir de prestado y siempre tener que abandonar el lugar.

Si bien ella tenía un límite extendido hasta este martes para irse de la habitación de la casa de su tía en Villa Hipódromo, aunque aún no le ha dado el ultimátum final, por lo que están acelerando la búsqueda de vivienda para alquilar. ‘Yo creo que esta semana voy a tener todo solucionado para poder irme’ declaró la mujer.

Además, expresó ‘ruego tanto poder tener mi casa. Yo con mi pensión puedo pagar cuotas. No me importa quedarme sin comer, pero quiero tener un techo, porque es lo más seguro que puedo tener. No puedo estar trasladándome de un lugar a otro’.