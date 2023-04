Doloroso relato tras regresar a Malvinas: 'fui a rendir honor a los argentinos que quedaron allá'

El 2 de abril de cada año desde 1982, los argentinos ponemos énfasis en el honor y valentía de miles de hombres y mujeres que lucharon por las Islas Malvinas. Allá quedaron más de 640 soldados que pusieron primero la patria. En el 2017 veteranos sanjuaninos volvieron a esas tierras argentinas tan amadas y jamás olvidadas, uno de ellos es Santos Álvarez, quien fue parte del buque Santísima Trinidad durante el conflicto bélico con Inglaterra.

Santos charló con Diario 13 y dejó en claro que esta fecha para él y sus compañeros es de enorme emoción por todo lo vivido. Ellos, cada 2 de abril, rinden homenaje a los héroes que dejaron su vida por la patria y la soberanía de Malvinas. 'Mi participación fue muy escueta, yo era marinero. Estaba en el buque Santísima Trinidad que ha llegado el momento, fue designado la nave insignia del operativo Rosario' comentó.

'Tengo muchos recuerdos, en estos momentos reflotan recuerdos' confesó con mucha nostalgia memorando esos días que pasó en la década del 80. Cada tanto se reencuentra con veteranos sanjuaninos que fueron sus compañeros en el buque. Pero como a todos los que fueron parte de la Guerra que marcó la historia del país, dijo que hay 3 momentos que lo marcaron para siempre. Uno de ellos fue 'el 2 de mayo, cuando nos avisaron que habían hundido el crucero General Belgrano, yo tenía todos mis compañeros en las Islas Malvinas y en el Belgrano. Ahí los perdí dos compañeros de división' contó.

También destacó como momento que no olvidó jamás fue lo que sucedió el 10 de mayo, 'cuando nos anuncian que aviones propios habían HMS Sheffield, que era un buque de primera línea que tenía todos los adelantos tecnológicos para la época, pero ellos no contaban con el valor y la astucia de los pilotos argentinos. Como tercer momento confesó que fue uno de los más dolorosos, 'fue cuando estando en Puerto Madryn tuvimos que salir de urgencia para salir al encuentro del buque inglés Canberra, que traía los prisioneros argentinos, era un transatlántico', este último recuerdo sucedió el 10 de junio, todo en 1982. 'Eso fueron momentos muy emotivos, para todos' indicó.

Él no estuvo en el conflicto en tierra de Malvinas, sino que estuvo siempre en el buque Santísima Trinidad, 'en marzo del 82 salimos a navegar cumpliendo la primera etapa de navegación, esto fue para ir conociéndola porque no es fácil, hay que adaptarse. Ahí estuve hasta el marzo del 85. Todo el conflicto lo viví en la santísima Trinidad' explicó en veterano de la guerra.

'El año 2017 tuve la posibilidad de volver a Malvinas. Estando allá y escuchando los relatos de mis compañeros que sí estuvieron los 74 días, llegué a la conclusión que yo la pasé de primera en la guerra' confesó. En esta línea argumentó 'porque yo estaba en un buque de primera línea, trabajaba en la cocina. Entonces tenía la posibilidad de comer lo que quisiera a la hora que quisiera, yo tenía posibilidad de bañarme con agua caliente todos los días. Tenía cama limpia, cosa que mis compañeros es que estaban en la isla no tenían la posibilidad. Yo después del 2017 llegué a la conclusión de que la pasé de 10 al en la guerra' sostuvo.

En su momento, él no estaba seguro de ir, pero uno de sus amigos de la escuela, que también fue parte, fue quien lo convenció. 'Me dijo que tenía que ir y volver porque eso era, no es nuestro, es nuestro de petitorio y que tenía que estar ahí para rendir honor a los 649 bravos argentinos que quedaron allá' dijo. A la vez apuntó 'por eso volvió a las Islas Malvinas, allá fueron muchos los sentimientos que tuve, en cada paso y nos contaban experiencia y eran muy escalofriantes algunas de ellas. Sinceramente, no entendía cómo pudieron aguantar'.