Entre San Juan y Chaco: La historia de resiliencia y amistad de un héroe de Malvinas

Jorge Ávila realizó el servicio militar en la provincia de Córdoba y se especializó en paracaidismo. Después de ello se instaló en Buenos Aires y allí conoció y ayudó a un ex combatiente de Chaco a recuperar su vida. La historia de resiliencia del ex combatiente chaqueño, hijo de aborígenes inició así, según comentó Ávila a Diario 13:

“Con Flores pasamos un proceso histórico, la diferencia del gobierno de Alfonsín al gobierno de Menem, antes la gente ignoraba a los ex combatientes, para ellos eran perdedores y los desprestigiaban”- expresó Ávila. Cuenta que los ex soldados en un principio eran mal vistos por la comunidad argentina, los trataban de perdedores y no les daban trabajo, a pesar de haber luchado por el país no recibían ningún tipo de ayuda social:

“Yo vivía en Capital Federal y trabajaba como vendedor en un colectivo, siempre íbamos con mis compañeros a comer a un lugar llamado ´Hogar obrero´. Y en una de las mesas estaba sólo un muchacho, el comía sólo, andaba siempre sólo y nos enteramos que era un soldado de Malvinas, Flores de apellido. Un día lo invitamos a comer con nosotros y nos contó su historia”- contó Ávila. Noticias Relacionadas "Llegadas por el viento", la obra de las enfermeras de Malvinas llega a San Juan

Héctor, un 'pibe de Malvinas' que le dedica su vida al fútbol

El ex soldado había comenzado a vender el Diario “Dos de abril” de Trejo, un político de la época y nos pidió ayuda para venderlo. Sin dudas Ávila decidió hacerlo, "Ibamos por los negocios porque a el no lo aceptaban y lo llamaban perdedor, eran tiempos del gobierno de Alfonsín y a ellos nadie los ayudaba”. –comentó Ávila.

Mas adelante, el entrevistado relató que para ese entonces, ellos vendían en Pompeya y Flores no vendía nada, al contrario se enojaba y terminaba peleando con la gente. Entonces a Ávila se le ocurrió una idea, le dijo al soldado “vos vas a subir al colectivo, le pedís permiso al chofer y le entregas el diario a la gente (sino te lo reciben no te enojes, le aclaró) y déjame a mi que yo hablo. Para ese entonces las cosas empezaron a mejorar, la gente empezó a entender que los soldados argentinos merecían respeto porque los mandaron a pelear sin nada, con lo puesto y dejaron todo por el pueblo argentino”.

Con el pasar del tiempo Jorge y los amigos que vivían con el, cerca del convento ubicado en Belgrano y Quito, recibían al ex soldado. Y entre frases e historias que se contaban cada vez que venía el ex combatiente, Ávila quien cantaba le hizo una canción que se cantó en plaza de mayo el día que iniciaron los subsidios para los héroes de Malvinas. En su parte inicial, reza lo siguiente:

“Quieren callar mi canto / porque mi canto es verdad/ mi canto es la sepultura de aquellos sin dignidad/ yo canto para esos que no pasan por Florida/ porque su vergüenza los esgrima entre las pilchas / Para el que vuelve de Malvinas”.

Jorge “Facundo” Ávila.

Con el pasar del tiempo Flores y Ávila forjaron una gran amistad y la vida les comenzó a mejorar, han pasado muchos años desde entonces y Ávila recuerda con cariño al ex soldado chaqueño.

“Lo último que supe de Flores es que se acercó a Menem, el le dio trabajo y pudo tener su casa en Moreno. Lamentablemente muchas veces tuvo problemas con su mujer porque el reaccionaba mal, el estaba traumatizado por la guerra y yo lo iba a calmar cuando le daban los ataques. Por gracia de Dios yo pude ser su ayuda psicológica hasta que me volví a mis pagos, a San Juan. Fueron tiempos muy difíciles, por suerte hoy se los honra. Pero se que al menos la mitad de los ex combatientes de Buenos Aires decidieron quitarse la vida sin recibir ayuda alguna del Estado”.- concluyó Ávila.

Actualmente Jorge Ávila reside en Chimbas y vive con su familia, realiza labores sociales y en ocasiones continúa cantando. Aunque asegura que reserva sus canciones de la guerra para sus elegidos, los ex combatientes, no le interesa honrar a nadie mas.