Una primaria suspendió las clases, no avisó a los padres y los nenes quedaron en la calle

Este jueves pasadas las 13.30, en pleno ingreso de los alumnos de la primaria de la Escuela Antonio Torres, turno tarde, las autoridades del establecimiento decidieron suspender las clases sin aviso previo. Esta decisión sobre la hora, en plena entrada de los menores, generó que varios chicos de entre 6 y 12 años quedaran en la calle esperando que sus padres vuelvan a buscarlos. La suspensión de las clases, sin aviso previo generó enojo generalizado en los papás y prometen este viernes protestar en las puertas de la Escuela.





El motivo de la suspensión dijeron algunos docentes a los papás que fue por falta de agua en los baños. Este problema es nuevo, pero se suma a otro que generó que desde el martes los chicos no tengan dictado de clases presencial. En el caso del martes y miércoles los menores no pudieron asistir a la escuela por falta de presión en el edificio que debía solucionar OSSE. Pero este padecimiento no es solo del turno tarde de la Escuela Antonio Torres, sino también del turno mañana y del resto de las actividades que se realizan en el horario nocturno.





Lo que indignó a los papás que durante la mañana las docentes aseguraran que iba a ver clases, pese a que el turno mañana solo iba a tener actividad un par de horas por el inconveniente de falta de presión. Pero una vez que se habilitó el ingreso de los alumnos del turno tarde empezó a correr la versión de la posible suspensión. Algunos papás dejaron a sus chicos porque debían volver a sus trabajos. Pero de pronto tuvieron que volver para retirar a los chicos ante la noticia de suspensión. Todavía la escuela ni el Minsiterio de Educación han dado a conocer un comunicado oficial sobre la situación.