Claves para combatir el sedentarismo infantil

En la provincia de San Juan, en este tiempo de postpandemia, se duplicaron las consultas a los centros de salud por temas de nutrición. En especial, en lo que respecta a visitas infantiles debido que muchos niños y niñas registraron aumentos en su peso y alteraciones en sus análisis clínicos que registraban problemáticas cómo diabetes, ácido úrico, entre otros.

Por lo tanto, Diario 13 consultó a la Licenciada en Nutrición Laura Alegre, quien en esta nota revelará algunos tips a tener en cuenta para ayudar a las niñeces a crecer de una manera mas sana y con un peso saludable. Ella expresó al respecto.

"La mayoría de los niños ha aumentado de peso, debido a la falta de actividad y el aumento de la ingesta calórica de la pandemia. Además se puede decir que el uso excesivo de la tecnología, ya sean tablets, computadoras, televisión, permitieron que ellos lleven poca o nula actividad física", expresó Laura.

Cabe decir que en la era digital, el sedentarismo se ha convertido en una amenaza para la salud de la población. Esto se debe a que cada vez más niños pasan la mayor parte de su tiempo sentados frente a una computadora o un teléfono móvil. Esta falta de actividad física puede tener un impacto negativo en la salud.

La licenciada, sumó a ello, que los padres y familias en general, son responsables de establecer hábitos de alimentación y actividad de entrenamiento en los hogares. Porque llevando a cabo buenas costumbres, respecto al cuidado de la nutrición del cuerpo, de esta manera ellos se volverán ejemplo a seguir por sus hijos y a su vez, sus hijos adquirirán hábitos saludables.

"Para poderle pedir a mi hijo que haga un deporte, no es muy difícil si la educación comienza en la casa. Al igual que con el consumo de dulces o golosinas, que no están prohibidos para los niños, sin embargo es importante que con el ejemplo, los papás y mamás nos aseguremos de que los chicos coman de una manera equilibrada", comentó la licenciada.

Mas adelante, vale decir que Laura resaltó la necesidad de que todo niño y niña, acceda a algún tipo de actividad física, al menos tres veces a la semana, A pesar de que muchas veces ellos nos digan que no quieren, que están cansados, debemos saber que eso es parte del proceso hasta que se acostumbren al nuevo deporte, y se alejen de todo sedentarismo.

El rol de las publicidades en redes y la falta de ejercicio

Como se explicó previamente, en aquellos años en que las familias atravesamos la cuarentena, encerrados en nuestros hogares. Esto impulsó el sedentarismo, es decir, un estilo de vida que no incluye la acción física o deporte. Y a su vez, generó cierto apego a las redes sociales y tecnología en general que poco benefició a los niños de la casa. Alegre, la nutrióloga lo describió de este modo.

"Hoy muchos chicos comen por aburrimiento o porque lo ven en múltiples publicidades televisivas o de otro formato tecnológico. En estos medios se los estimula demasiado a que consuman galletitas, el juguito nuevo, etc. En este sentido, necesitamos los papás establecer pautas y salidas mas saludables. También, incluír en las meriendas escolares y cumpleaños un menú que no los afecte. Si bien no existen alimentos prohibidos, salvo en los casos de Celiaquía o Diabetes, pueden comer de todo pero bajo supervisión adulta, para que tengamos niños mas saludables. Somos nosotros, los papás quienes tenemos que introducir a los pequeños al deporte y la buena alimentación", concluyó la nutricionista.