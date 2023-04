Hablan los sanjuaninos que encontraron fósiles de cuando La Rinconada estaba junto al mar

Este lunes en Banda Ancha estuvieron dos destacados sanjuaninos que hicieron un increíble hallazgo en materia de ciencia que terminó siendo reconocido a nivel internacional. Cintia Kaufmann, dra. en Ciencias Geológicas, y el geólogo Fernando López encontraron fósiles de invertebrados marinos y plantas costeras en La Rinconada, Pocito.

"Lo que se hallaron fueron fósiles marinos, en el caso de los animales, que fueron animales plantónicos; hace 425 millones de años; junto con restos de pequeñas plantas muy primitivas para lo que es ese momento de la historia de la Tierra", comenzó explicando Cintia.

También agregó que "se encuentran en la Precordillera en varios lugares, pero lo particular de este hallazgo fue la edad, que no habíamos encontrado antes, fósiles de graptolitos que es su nombre, de esta edad, incluso junto con el hallazgo de restos de plantas, que eran continentales, entonces encontrarlos juntos fue muy novedoso e importante a nivel científico".

"La Rinconada entraría dentro de lo que nosotros llamamos Precordillera oriental, sería el límite oriental de toda la masa de Precordillera y reconstruyendo para el momento en que este hallazgo estaba vivo había un mar, pero ese mar no entraba desde el Pacífico, no entraba desde el Pacífico, no venía desde el este si no venía desde el oeste este mar", comenzó explicando el geólogo.

Continuando su explicación, Fernando dijo que "para ese entonces la Cordillera de los Andes no estaba levantada, se levanta muchos millones de años después. Era un terreno bajo, el mar ingresaba desde el Oeste, es decir que el resto de las Precordilleras, Central y Occidental, como es Calingasta y esa área, era un mar mucho más profundo. Es decir que hacia el Este se iba yendo hacia la Costa. Nosotros estaríamos en La Rinconada, muy cerca del límite de la costa. Eso podría llegar a estar explicando que tengamos plantas continentales, que estaban cerquita de los cuerpos de agua; y los organismos marinos, los graptolitos, que al ser plantónicos flotan cerca del límite del agua y al morir caen. Estaban tan cerca que algún proceso hizo que esas plantas fueran arrancadas del continente, y arrastradas hasta el mar y ahí quedaron todos juntos, que eso es muy raro".

Además los geólogos manifestaron que luego del hallazgo de fósiles en La Rinconada, seguirá la búsqueda de restos en la zona.

Mirá la entrevista completa al principio de la nota: