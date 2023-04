Siguen demorados los fondos de Nación: retrasarán obras en San Juan

Desde hace un tiempo que múltiples provincias argentinas se están viendo afectadas en diferentes sectores, debido al retraso con los fondos que debe enviar Nación. Si bien esto ha afectado a múltiples Ministerios, uno de los más afectados es el de Obras Públicas. En ese sentido, en San Juan directamente deberá retrasarse el inicio de algunas obras que ya estaban pactadas.

Julio Ortiz Andino, ministro de Obras Públicas, contó ante el móvil de Canal 13 cuál es la realidad que están viviendo por este conflicto a nivel nacional. En ese sentido el funcionario se refirió que tratarán de priorizar la culminación de obras que sean realmente requeridas por la sociedad frente a otras que puedan esperar.

'Es probable que demoremos un poco el inicio de algunas obras, mirando si la necesidad es urgente o no. Por ejemplo, una indicación del gobernador es no demorar el inicio de los hospitales. Hay otras obras que quizás debamos demorarlas un poco. Quizás algunos pavimentos urbanos que son obras que pueden esperar, la gente las quiere y las necesita, pero eso no sólo tiene una inversión de provincia sino también de los municipios que están en condiciones complicadas', explicó.

La situación es tan delicada, que actualmente desde el Ministerio de Hacienda de San Juan están destinando fondos para poder ir avanzando con las certificaciones. Esto quiere decir que por la demora considerable por parte del Gobierno Nacional, esta saliendo dinero de las arcas provinciales que no estaba planificada desembolsar a esta altura del 2023.

'Por un lado están las seis obras que tenemos en construcción con ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), una gran cantidad de viviendas. Tenemos los CDI y un hospital con el Ministerio de Obras Públicas, donde los fondos no están viniendo. Hay una gran crisis en el país y lo vivimos todos. Eso hace que algunos proyectos que teníamos pensado lanzar se demoren. Tenemos tres obras ya licitadas de ENOHSA, que depende de Obras Públicas, que no sabemos como van a venir los fondos. Tenemos las escuelas técnicas que estamos conversando con ellos a ver si van a desembolsarlo', puntualizó.

Por último, si bien Ortiz Andino remarcó que desde Nación tienen una comunicación fluida y están muy bien predispuestos, la realidad es complicada. Ellos están enviando una baja cuota del dinero que realmente necesita Hacienda para cumplir con todas las obras que tenían previstas.