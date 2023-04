Ansiedad: cómo detectar los síntomas y cómo tratarla

Este martes visitó Banda Ancha el reconocido psicólogo Raúl Ontiveros, quien como cada semana propuso un nuevo análisis. En este caso el tema elegido para hacer el abordaje fue ansiedad.

"La ansiedad es lo que nos prepara para una situación futura incierta. La ansiedad no tiene que ver con la certeza, seguridad", comenzó explicando el profesional.

Además dijo que "la ansiedad también tiene que ver con las expectativas de una situación que ya sea, por linda o por fea, me cuesta esperar y la espera se hace muy complicada".

"La ansiedad me prepara para esa situación que puede ser riesgosa, si va a suceder algo importante o riesgoso me voy preparando para esa situación, entonces mi sistema nervioso y todo mi cuerpo se va acelerando en base a esa expectativa", analizó Ontiveros.

"La ansiedad tiene que ver con el futuro, con una expectación y que tiene que ver con esperar algo", dijo. Y explicó cómo detectar los síntomas y cómo tratarla.

Ansiedad en niños y niñas: la clave es aprender a esperar

Sobre este punto, Ontiveros dijo que "una cosa es el trastorno de ansiedad, otra cosa es una persona que tiene mucha ansiedad pero que no llega a hacer un trastorno y pro ahí tenemos chicos ansiosos, pero que no tiene que ver necesariamente con un disparador psiquiátrico o neurológico, si no que tiene que ver con el código con el que ha sido criado; y el código con el que ha sido educado. Básicamente es el no saber esperar".

"Al deseo, a la necesidad, se le acompaña la espera y después viene la satisfacción del deseo, a veces puede pasar meses, siempre que vos querés algo, ¿cuánto hay que esperar?, ¿siempre aparece inmediatamente?", dijo.

"Si educamos a nuestros chicos con la inmediatez de la gratificación, con la inmediatez de la satisfacción del deseo estamos construyendo chicos ansiosos", reflexionó.

En desarrollo.-

Mirá el análisis completo de este tema en el video insertado al principio de la nota.