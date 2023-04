Empresa Albardón: "Estamos comprometidos con la seguridad de los usuarios de la Red Tulum"

Esta mañana Diario 13 se comunicó con la empresa de colectivos "Autotransportes Albardón". Y dialogó con su gerenta Viviana Lopez Puerta, acerca de la denuncia que vecinos de la zona de 25 de mayo y Cipolletti, Chimbas, realizaron ya que día a día esperan y transitan en colectivos con miedo por causa de la inseguridad. Ella afirmó: "Todos los días tenemos ese tipo de episodios vandálicos. Pero estamos comprometidos con la seguridad de los usuarios de la Red Tulum. Actuaremos con la Policía, con nuestros recursos y con el municipio".

"Desde el año pasado empezamos a trabajar de manera articulada y coordinada con la policía, en salvaguarda y protección de los choferes. Hicimos numerosas reuniones interdisciplinarias, porque tenemos una gran cantidad de recorridos y el nivel de agresiones era alto. En consecuencia realizamos reuniones con las fuerzas de seguridad, las autoridades del Ministerio de Transporte Público, la Municipalidad de Chimbas y la empresa privada, con el fin de saber como mitigar con el flagelo de la delincuencia", expresó la gerenta.

Al pasar los meses, según comentó la entrevistada, se logró bajar el nivel de hechos delictivos, mas este último tiempo notaron nuevamente un incremento. Sin embargo desde la empresa aseguraron que, retomaron el dialogo con las fuerzas de seguridad y otros actores, el fin de no tener que llegar a modificar nuevamente algunos recorridos. Algo que cabe destacar, no depende de la empresa por si sola, sino de un conjunto de autoridades que debaten y luego toman las desiciones a favor de los pasajeros, las empresas y choferes en cuestión.

"No por pecadores pagan los justos, nosotros no dejamos a la gente de Chimbas que no quiere delinquir. Sino que nos encontramos trabajando para disminuír los hechos de inseguridad. Nuestra empresa tiene personal de seguridad que viaja en las líneas mas conflictivas cada noche. Porque nuestra meta es salvaguardar a los usuarios y a nuestros empleados", concluyó Viviana Lopez Puerta.

Finalmente, desde la Empresa de Autotransportes Albardón, se aclaró que la policía de San Juan si los apoya en su necesidad de seguridad. Además de ellos también se hace presente personal de Tránsito y Transporte para colaborar ante la inseguridad. Mas nosotros seguiremos como venimos desde hace un año, generando mecanismos de articulación inclusive con la Municipalidad", cerró Viviana Lopez Puerta.

"Nosotros pedimos ayuda a la Policía, y ellos si nos apoyan. Al igual que las entidades del Gobierno, pero toda ayuda es poca