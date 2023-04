Está postrada y la tía que le presta una pieza la quiere denunciar porque no se va

La mujer que pesa casi 300 kilos y vive en Villa Hipódromo está cada vez más preocupada por su situación habitacional. Su caso se hizo conocido en los medios, aunque la solución certera aún no llega. Lo peor es que su tía le dijo que debe irse esta semana si no la denunciará en la policía.

Zulma Bustos se comunicó con Diario 13 para comentar los avances de su caso. Si bien logró que desde Desarrollo Humano de la provincia abrieran un expediente para brindarle un subsidio habitacional, el dinero necesario no le llega y su tía le dijo que debe irse. Con un nudo en la garganta y al borde de las lágrimas, Zulma expresó que ella necesita una vivienda de manera urgente.

'Mi tía en un momento no me había dicho nada sobre irme, porque habían arreglado con la asistente social de dejarme unos días más, pero ahora me la pidió la habitación' comentó Zulma. A la vez la mujer relató en este medio 'sí o sí, me tengo que ir esta semana, pero no tengo plata, todavía no he cobrado y mi hijo tampoco'. Sus problemas de salud la llevan a que deba pensar en un lugar que le sea acorde, no obstante, hoy el problema monetario la deja entre las cuerdas.

'Yo pienso que dónde me voy a ir si no no tengo a nadie' explicó la señora de Rawson. Del mismo modo, dijo 'no sé qué voy a hacer. Mi tía le dijo a mi hermana que iba a ir a la policía si no me iba. No es que no queramos irnos, lo que pasa es que no tenemos plata y no consigo alquiler'.

'Ya no sé a quién recurrir, yo le pedí que me esperara hasta que saliera el subsidio, pero no quiere' expresó Zulma con una enorme angustia. Según se pudo conocer, a la tía de Zulma la deben operar y argumenta que no la quiere dejar sola en la vivienda mientras ella no está.