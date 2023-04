Con base en $30 mil, mirá todos los vehículos que rematará la Caja de Acción Social

La Caja de Acción Social, por medio de su Gerencia de Préstamos, tiene un nuevo remate de vehículos para vos. Con precios de base desde los $30 mil, podés adquirir tu nueva movilidad.

La CAS rematará 11 vehículos de OSSE y 1 movilidad de la Secretaría de la Gestión Pública.

El remate se realizará el viernes 14 de abril a las 18 horas en calle Mendoza 451 Sur.

Los interesados podrán asistir a la exhibición de los vehículos que estarán disponibles para ser observados durante los días 04, 05, 10, 11, 12 y 13 de abril en horario de corrido de 9 a 17 en el establecimiento potabilizador de OSSE, ubicado en calle Soldado Argentino 6547 (O)-Marquesado, Rivadavia.

Movilidades a rematar

Lote 1: Camioneta Ford F100 Diesel - Pick Up - modelo 1994 SLP 783. Base $ 30.000.

Lote 2: Camioneta Ford F100 - Pick Up - modelo 1988 VCN 445. Base $ 30.000.

Lote 3: Camioneta Ford F100 DSL - Pick Up - modelo 1994 SLP 787. Base $ 30.000.

Lote 4: Camioneta Ford F100 - Pick Up - modelo 1987 VCN 441. Base $ 30.000.

Lote 5: Camión Ford F350 - Diesel - modelo 1989 VCN 444. Base $ 30.000.

Lote 6: Camioneta Ford F100 - Pick Up - modelo 1988 UHP 577. Base $ 30.000.

Lote 7: Camioneta Ford F100 Diesel - Pick Up - modelo 1994 SLP 781. Base $ 30.000.

Lote 8: Camioneta Ford - F100 - D - Pick Up - modelo 1990 UVD 473. Base $ 30.000.

Lote 9: Camioneta Ford F100 Diesel - Pick Up - modelo 1995 AGS 562. Base $ 30.000.

Lote 10: Transporte de Carga Dodge D400 - modelo 1966 UPW 105. Base $ 40.000.

Lote 11: Camión Fiat 673N - modelo 1976 UPW 083. Base $ 50.000.

Lote 12: Chevrolet Meriva GL - 1.8 - sedan 5 puertas - modelo 2008 HHP 454. Base $ 200.000.

A tener en cuenta:

- El día del remate, los interesados deben asistir con DNI.

- La modalidad de pago será la siguiente: con seña del 10% más comisión de martilleros y de contado a través de transferencia bancaria inmediata.

- Para cancelarlo, se estableció un plazo de cinco días hábiles posteriores a la realización del remate.

Para más información:

Enviar un mail a hectoraguero@cas.gov.ar o contactarse al 264 486 8564.

Vehículos a rematar:

(Fuente: Prensa Gobierno de San Juan)