Lucero confirmó que acatarán el fallo para que participe la Lista Verde

El pasado viernes, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, determinó que la Lista Verde, puede participar en las próximas elecciones sindicales. Cabe decir que es opositora a la actual conducción de UDAP, que encabeza Luis Lucero. Desde que se conoció el fallo estaba la duda si apelarían o no a lo estipulado; sin embargo, este lunes dio a conocer cuál es la postura de la Lista Celeste.

Sobre este tema, Luis Lucero habló con un reconocido medio sanjuanino y mencionó que han decidido acatar lo que determinó el organismo oficial. En esta línea, el gremialista sostuvo que no cree que Silvia Quiroga, quien encabeza la Lista Verde, sea la responsable de las supuestas firmas apócrifas. Por ello, añadió "no sabemos quién las falsificó, pero acá hay una situación que pasó y no sabremos nunca quién fue".

En la entrevista aseguró que hubo "otras cuestiones irregulares". A pesar de ello, tras una reunión con los integrantes de la Lista Celeste, determinaron acatar las órdenes del Ministerio de Trabajo. Para finalizar, dijo "Esperamos una participación mayor y en la convocatoria a las elecciones les dije, que me gustaría que haya dos, tres, diez listas. No quiero creer que se unan con irregularidades para bajar a Lucero (él mismo)".